Zi de doliu naţional în Bulgaria

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 07:22 / actualizat: 11 noiembrie 2026, 10:23

Consiliul de Miniştri de la Sofia a adoptat o hotărâre prin care declară 11 noiembrie zi de doliu naţional, în memoria victimelor care şi-au pierdut viaţa în accidentele rutiere produse pe Autostrada Trakia, în zona nodului rutier Zimniţa, pe teritoriul regiunii Iambol, informează serviciul de presă al Guvernului Bulgariei.

Executivul transmite condoleanţe familiilor şi apropiaţilor victimelor. Drapelele naţionale de pe instituţiile statului vor fi coborâte în bernă pe parcursul zilei de miercuri, în memoria victimelor.

Amintim că 11 persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 51 au fost rănite, în urma a două accidente rutiere în lanţ produse, marţi dimineaţă, pe Autostrada Trakia. 86 de autovehicule au fost implicate în incident.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro