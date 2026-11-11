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Crucea Roșie Iași organizează o campanie de prevenție și depistare precoce a diabetului, pe 12 noiembrie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 11:42


Comunicat Presă – Maratonul Sănătății, Prevenția salvează vieți, Iași

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BOTOȘANI: Automate pentru tichete de călătorie cu mijloacele de transport în comun
Regional miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:25

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Începând de marți, 10 noiembrie 2026, botoșănenii au la dispoziție mecanisme moderne și rapide pentru achiziționarea unui bilet de...

BOTOȘANI: Automate pentru tichete de călătorie cu mijloacele de transport în comun
G-FEST aduce 15 standuri interactive la Iulius Mall: trei zile pline de activități și demonstrații pentru tineri
Regional miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:17

G-FEST aduce 15 standuri interactive la Iulius Mall: trei zile pline de activități și demonstrații pentru tineri

Viața de elev sau student nu înseamnă doar ore, proiecte și examene, ci și experiențe prin care îți descoperi pasiunile, cunoști oameni cu...

G-FEST aduce 15 standuri interactive la Iulius Mall: trei zile pline de activități și demonstrații pentru tineri
Vaslui: 10 urși au fost identificați în zona județului, printre care o ursoacă și doi pui
Regional marți, 10 noiembrie 2026, 21:53

Vaslui: 10 urși au fost identificați în zona județului, printre care o ursoacă și doi pui

20 de primari din nordul județului Vaslui au fost convocați într-o ședință, după ce în ultimile cinci zile au fost identificate mai multe...

Vaslui: 10 urși au fost identificați în zona județului, printre care o ursoacă și doi pui
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost încadrată în clasa întâi de performanță la nivel național
Regional marți, 10 noiembrie 2026, 21:38

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost încadrată în clasa întâi de performanță la nivel național

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași confirmă statutul de lider în excelența academică. Instituția a fost...

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost încadrată în clasa întâi de performanță la nivel național
Regional marți, 10 noiembrie 2026, 15:17

Iaşi: Nou Centru de Sănătate Mintală şi pentru Prevenirea şi Tratarea Adicţiilor, la Institutul de Psihiatrie ‘Socola’

Managerul Institutului de Psihiatrie ‘Socola’ Iaşi, medicul Cristina Dobre, anunţă că a obţinut finanţare pentru înfiinţarea un...

Iaşi: Nou Centru de Sănătate Mintală şi pentru Prevenirea şi Tratarea Adicţiilor, la Institutul de Psihiatrie ‘Socola’
Regional marți, 10 noiembrie 2026, 13:10

(AUDIO/FOTO) Gala „Corneliu Coposu”, la Iași. Memoria și identitatea, repere pentru tânăra generație

Principiile și valorile promovate de Corneliu Coposu trebuie explicate tinerei generații, pentru a sublinia importanța identității, a statului...

(AUDIO/FOTO) Gala „Corneliu Coposu”, la Iași. Memoria și identitatea, repere pentru tânăra generație
Regional marți, 10 noiembrie 2026, 06:33

Suceava: Patru persoane au fost amendate de poliţişti după ce au cărat frunze cu drapelul României

Patru persoane din judeţul Suceava au fost amendate de poliţişti, după ce au folosit drapelul României la cărat frunze, au anunţat, luni,...

Suceava: Patru persoane au fost amendate de poliţişti după ce au cărat frunze cu drapelul României
Regional luni, 9 noiembrie 2026, 16:10

(AUDIO) Podul de la Ungheni din cadrul proiectului autostrăzii A8 a fost executat în proporție de 62%

Podul de la Ungheni din cadrul proiectului autostrăzii A8 este finalizat în proporție de aproximativ 62 la sută. La această etapă, ar urma să...

(AUDIO) Podul de la Ungheni din cadrul proiectului autostrăzii A8 a fost executat în proporție de 62%