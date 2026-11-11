Crucea Roșie Iași organizează o campanie de prevenție și depistare precoce a diabetului, pe 12 noiembrie 2026
Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 11:42
Comunicat Presă – Maratonul Sănătății, Prevenția salvează vieți, Iași
Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 11:42
Comunicat Presă – Maratonul Sănătății, Prevenția salvează vieți, Iași
Începând de marți, 10 noiembrie 2026, botoșănenii au la dispoziție mecanisme moderne și rapide pentru achiziționarea unui bilet de...
Viața de elev sau student nu înseamnă doar ore, proiecte și examene, ci și experiențe prin care îți descoperi pasiunile, cunoști oameni cu...
20 de primari din nordul județului Vaslui au fost convocați într-o ședință, după ce în ultimile cinci zile au fost identificate mai multe...
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași confirmă statutul de lider în excelența academică. Instituția a fost...
Managerul Institutului de Psihiatrie ‘Socola’ Iaşi, medicul Cristina Dobre, anunţă că a obţinut finanţare pentru înfiinţarea un...
Principiile și valorile promovate de Corneliu Coposu trebuie explicate tinerei generații, pentru a sublinia importanța identității, a statului...
Patru persoane din judeţul Suceava au fost amendate de poliţişti, după ce au folosit drapelul României la cărat frunze, au anunţat, luni,...
Podul de la Ungheni din cadrul proiectului autostrăzii A8 este finalizat în proporție de aproximativ 62 la sută. La această etapă, ar urma să...