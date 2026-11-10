Suceava: Patru persoane au fost amendate de poliţişti după ce au cărat frunze cu drapelul României

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 06:33

Patru persoane din judeţul Suceava au fost amendate de poliţişti, după ce au folosit drapelul României la cărat frunze, au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Potrivit acestora, sancţiunile au fost dispuse după ce în cursul săptămânii trecute au apărut, pe reţelele sociale, imagini în care mai multe persoane din comuna Bosanci foloseau, într-un mod necorespunzător şi ofensator, drapelul naţional.

Poliţiştii susţin că persoanele sancţionate, două femei şi doi bărbaţi, cu vârste cuprinse între 36 şi 39 de ani, efectuau muncă în folosul comunităţii la Primăria Bosanci, în calitate de beneficiari de ajutor social.

‘În cadrul activităţilor desfăşurate, aceştia au efectuat lucrări de curăţare a trandafirilor din centrul comunei Bosanci. După finalizarea acestor activităţi, una dintre femei s-a deplasat în magazia Primăriei de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României care era uzat şi depozitat în acel spaţiu. Ulterior, persoanele menţionate, au folosit în mod repetat drapelul respectiv pentru a transporta resturile vegetale, cu toate că viceprimarul comunei le-a pus la dispoziţie o roabă pentru transportarea acestora’, au precizat oficialii IPJ Suceava.

Persoanele implicate au fost invitate la sediul Postului de Poliţie Bosanci, unde au fost audiate, declarând poliţiştilor că nu au realizat că modul în care au folosit drapelul României reprezintă o faptă ofensatoare la adresa simbolului naţional.

Fiecare dintre cele patru persoane a fost amendată cu câte 10.000 de lei. AGERPRES/FOTO IPJ Suceava