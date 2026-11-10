Expoziția CONEXIUNI 11 – 29 noiembrie 2026 / Muzeul Unirii

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 06:24





Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași și Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”, organizează, în perioada 11–29 noiembrie 2026, expoziția de fotografie „Conexiuni”, un proiect artistic dedicat explorării relațiilor dintre oameni, a comunicării și a modurilor în care ne raportăm la realitatea cotidiană.

Curatoriată de Eugen Harasim, expoziția reunește 32 de artiști fotografi, cu experiențe și parcursuri artistice diferite, de la nume consacrate până la creatori aflați la început de drum.

Referindu-se la specificul acestui demers expozițional, criticul de artă Petru Bejan subliniază: „Abreviere estetizantă a realității, fotografia ne apare astăzi ca un amestec de firesc și artificiu. Aparent, se poziționează în imediat și proximitate; ea surprinde cu fidelitate ceea ce este accesibil, familiar, încercând să tatoneze – în intenție, cel puțin – o axă a naturaleței. Fotograful este mereu în căutarea cadrului ideal, a posturii sau a «pozei» convenabile. Însă această „căutare” premeditată conferă fotografiei și o anume artificialitate. Cosmetizată în exces, imaginea devine oarecum suspectă, pierzându-și simțitor din credibilitate. Abilitatea fotografului este dovedită doar atunci când decupajele selective pe care le operează sunt spontane sau, măcar, dau această aparență. Miza fotografiei nu este neapărat adevărul, cât sinceritatea.”

Vernisajul va avea loc miercuri, 11 noiembrie 2026, ora 17.00, și va fi prezentat de criticul de artă Petru Bejan și Adrian Stoleriu, decan al Facultății de Arte Vizuale și Design – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

Vă invităm la o întâlnire cu fotografia contemporană prin intermediul universului vizual al expoziției „Conexiuni”, deschisă Muzeul Unirii, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00 –17.00.