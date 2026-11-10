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(AUDIO/FOTO) Gala „Corneliu Coposu”, la Iași. Memoria și identitatea, repere pentru tânăra generație

(AUDIO/FOTO) Gala „Corneliu Coposu”, la Iași. Memoria și identitatea, repere pentru tânăra generație

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 13:10

Principiile și valorile promovate de Corneliu Coposu trebuie explicate tinerei generații, pentru a sublinia importanța identității, a statului de drept și a democrației.

Mesajul a fost transmis astăzi, la Iași, de președintele Fundației „Corneliu Coposu”, Ion-Andrei Gherasim, la deschiderea celei de-a noua ediții a Galelor dedicate fostului om politic.

Evenimentul se desfășoară timp de două zile, iar tema din acest an este „Memorie și identitate”.

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu George Maha, a vorbit despre rolul statului de drept și al democrației în dezvoltarea unei societăți sănătoase.

Acesta a subliniat și responsabilitatea clasei politice de a elabora și pune în aplicare strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung: ”Dincolo de caracterul specific al acestei ediții, seria de conferințe, seria de gale este una importantă prin faptul că aduce în prezent lucruri pe care generațiile, mai ales cele tinere, nu le-au cunoscut la acel moment al începutului de tranziție. Personalitatea lui Corneliu Coposu a fost una decisivă pentru drumul pe care România s-a înscris începând de la începutul anilor 90, valorile pentru care a militat, pe care le-a promovat, mesajele transmise comunității într-o perioadă în care acestea nu aveau un număr mare de susținători, existau încă o anumită inerție la nivelul comunității a societății românești și de aceea era tot mai dificil să fii contra curentului.”

La rândul său, Ion-Andrei Gherasim a arătat că unul dintre obiectivele Galelor „Corneliu Coposu” este refacerea elitelor decimate după anul 1950: ”Tocmai de aceasta suntem la Iași pentru a arăta tuturor cât de importantă este memoria și identitatea noastră. Nu numai în România, ci și în întreaga lume sunt probleme și dacă noi nu ne uităm la trecut, nu învățăm din lecțiile trecutului, din păcate, istoria se poate repeta. Principiile și valorile nu trebuie declarate, trebuie să le urmeze în așa fel încât tot ceea ce se întâmplă în viața publică să fie onorant și demn. Asta este marea problemă a României de la moartea lui Corneliu Coposu. Corneliu Coposu a fost un om politic, din păcate, de la moartea lui am avut doar politicieni. Vedeți, asta este diferența și noi asta vrem să dăm tineretului, Fundația ”Corneliu Coposu”, anul acesta am sărbătorit 30 de ani de existență și principalul scop al Fundației Coposu este educarea tineretului.”

Astăzi are loc dezbaterea „Cultura pluralismului și binele comun”, iar mâine, participanții vor discuta despre „Lecția memoriei și a istoriei în combaterea amenințării lui Putin asupra lumii libere”: ”E un program complex, găzduind câteva dintre activități, în principal două conferințe, în Aula Magna ”Mihai Eminescu” a universității noastre, precum și alte activități în spațiile universitare. Cele două conferințe vor fi disponibile și online ulterior. E un moment important prin mesajul transmis comunității, pentru că sub două cuvinte esențiale pentru ceea ce înseamnă apartenența noastră la comunitatea din care facem parte, e vorba de memorie și identitate, aceste două repere guvernează această ediție și toate activitățile incluse în program. Din punct de vedere academic, sunt activități foarte consistente.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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