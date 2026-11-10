„Meșter pe ogorul tradiției” – Lansare de carte la Muzeul Etnografic al Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 10:44





Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează vineri, 13 noiembrie 2026, ora 12.00, în Sala „Petru Caraman”, evenimentul de lansare a volumului „Meșter pe ogorul tradiției” semnat de Marcel Lutic, muzeograf în cadrul instituției noastre în perioada 1993 – 2020.

Cartea propune o incursiune în universul personal și profesional al autorului, reunind oameni, întâmplări și experiențe de viață aflate sub semnul unei legături profunde cu tradițiile și meșteșugurile populare. Dincolo de evocarea unor momente și întâlniri semnificative, cartea oferă o perspectivă personală asupra activității desfășurate de Marcel Lutic în cadrul Muzeului Etnografic al Moldovei, de-a lungul celor douăzeci și șapte de ani în care a contribuit la valorificarea și promovarea patrimoniului etnografic.

Apărut la Editura Vasiliana ’98 în anul 2026, volumul va fi prezentat de cercetător științific Lucia Cireș, doctor în etnologie.

Evenimentul va avea și o componentă artistică, prin participarea invitaților speciali Andrei Balan și Simona Mazăre, soliști vocali ai Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” din Iași.