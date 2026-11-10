Gala Corneliu Coposu, ediția a IX-a, se va desfășura la Iași, sub semnul memoriei și al identității

Publicat de Lucian Bălănuţă, 10 noiembrie 2026, 07:25

Cea de-a IX-a ediție a Galei Corneliu Coposu se va desfășura în acest an la Iași, în zilele de 10 și 11 noiembrie 2026, sub tema „Memorie și Identitate”. Evenimentul va aduce în atenția publicului importanța memoriei istorice, a valorilor democratice și a responsabilității față de binele comun, într-un moment în care lecțiile trecutului rămân esențiale pentru înțelegerea prezentului și construirea viitorului.

Organizată de Fundația Corneliu Coposu, Gala revine, și în acest an, cu două zile de dezbateri și un eveniment cultural de excepție, reunind personalități importante ale culturii, istoriei, mediului academic și vieții publice din România și din Europa.

Prima zi a Galei, marți, 10 noiembrie 2026, va debuta la ora 11:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu dezbaterea publică „Cultura pluralismului și binele comun”.

La dezbatere vor participa Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitoare și realizator TV), profesor universitar doctor Liviu-George Maha (rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași), profesor universitar doctor Ioan Stanomir (Facultatea de Științe Politice, Universitatea București), lector universitar doctor Alexandru Gussi (Facultatea de Științe Politice, Universitatea București), conferențiar universitar doctor Florea Ioncioaia (Facultatea de Litere, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași), iar moderator va fi jurnalistul Cristian Pătrășconiu.

Discuția propune o reflecție asupra pluralismului, dialogului și responsabilității civice, valori esențiale pentru o societate democratică și pentru construirea binelui comun. În spiritul moștenirii Seniorului Corneliu Coposu, cultura dialogului, respectul pentru celălalt și fidelitatea față de principii reprezintă repere indispensabile ale unei societăți libere. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Cea de-a doua zi a Galei, miercuri, 11 noiembrie 2026, va continua la Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, începând cu ora 11:00, cu dezbaterea publică „Lecția memoriei și a istoriei în combaterea amenințării lui Putin asupra lumii libere”.

Invitații acestei dezbateri sunt Ana Blandiana, Stéphane Courtois (istoric, Franța), avocat Alexandru Postica (președinte Asociația foștilor Deportați și Deținuți Politic din Republica Moldova) și Dorin Dobrincu (cercetător, Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol”, filiala Iași a Academiei Române). Dezbaterea va fi moderată de jurnalistul Dan Manolache.

Pornind de la experiențele dramatice ale secolului XX și de la responsabilitatea pe care o avem față de memoria victimelor regimurilor totalitare, discuția va aborda rolul istoriei și al memoriei în apărarea valorilor lumii libere și în înțelegerea amenințărilor contemporane. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Programul Galei se va încheia miercuri seară, de la ora 19:00, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, cu un eveniment cultural extraordinar. Invitatul special al galei este reputatul istoric Stephane Courtois, coordonatorul monumentalei cărți ”Cartea neagră a comunismului” (ediția a doua apărută în condiții excepționale la Editura ”Spandugino” în 2024). De asemenea, ne vom bucura să o avem alături de noi pe îndrăgita scriitoare Ana Blandiana.

Seara va continua cu concertul extraordinar „Bella voce, Bella musica”, susținut de soprana Leontina Văduva, acompaniată la pian de Cătălin Răducanu. Evenimentul va fi prezentat de Marina Constantinescu.

Biletele sunt disponibile pe entertix.ro, myticket.ro și la casieria Teatrului Național Iași.

Evenimentul din 11 noiembrie susține proiectul caritabil Memorialul „Eroi pe fronturi paralele”, prin care memoria și recunoștința față de cei care au traversat marile încercări ale istoriei sunt transformate într-un demers concret de păstrare și transmitere a memoriei.

Prin tema acestei ediții — „Memorie și Identitate” — Gala Corneliu Coposu continuă demersul Fundației de a păstra vie memoria Seniorului și a generației sale și, în același timp, de a aduce în actualitate valorile pentru care Corneliu Coposu a luptat: libertatea, demnitatea, credința, responsabilitatea și respectul pentru adevăr.

Pentru Corneliu Coposu, memoria nu a fost niciodată doar o privire nostalgică spre trecut, ci o responsabilitate față de prezent și, mai ales, față de viitor. La Iași, cea de-a IX-a ediție a Galei propune tocmai această întâlnire între memorie și prezent, între lecțiile istoriei și provocările lumii contemporane.

Parteneri:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fundația Hanns Seidel, Fundația Spandugino, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, Festivalul de Film și Istorii Râșnov, Fundația Academia Civică, Opera Națională Română Iași, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi”, Asociația culturală Pro Contemporania, Acțiunea Catolică Iași, Fundația Culturală Memoria