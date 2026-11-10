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„Teatrul trece Bacul” – literatura școlară între manual și scenă

„Teatrul trece Bacul” – literatura școlară între manual și scenă

Publicat de Andreea Drilea, 10 noiembrie 2026, 11:03

Teatrul Luceafărul Iași continuă în noua stagiune proiectul „Teatrul trece Bacul”, dedicat liceenilor care se pregătesc pentru susținerea examenului de Bacalaureat. Prima întâlnire cu publicul va avea loc joi, 12 noiembrie 2026, la ora 17.30, cu Alexandru Lăpușneanul, realizat după nuvela omonimă a lui Costache Negruzzi.

            Inițiat în ianuarie 2025 de teatrologul Oltița Cîntec, programul aduce pe scena teatrului opere literare semnate de autori canonici, incluse în programa de studiu la limba și literatura română. Demersul răspunde nevoii de a găsi noi modalități de apropiere a elevilor de literatura studiată în școală, iar teatrul facilitează această întâlnire. Astfel, sala de spectacol devine un spațiu complementar de explorare a lecturii, stimulând interesul liceenilor către ficțiunea literară și teatrală. „Proiectul nostru nu garantează o notă mare la examen, nici promovarea lui, dar e foarte util ca demers de sprijin pentru elevii din anii de final de liceu, de apropiere a acestora de operele canonice prin intermediul teatrului”, precizează Oltița Cîntec.

Formulele artistice propuse sunt diverse, situându-se la granița dintre lectură performativă și spectacol de sine stătător. Unele producții păstrează lectura ca punct central de interes, în timp ce altele includ construcții teatrale mai ample, însă, indiferent de stilistică, spectacolul este fidel textului original.

            „Cred că mulți dintre noi ne-am simțit la un moment dat înstrăinați de anumite lecturi școlare, în sensul în care poate era prea dificil să legăm acel univers ficțional de universul nostru personal – cu atât mai mult în perioada adolescenței. Din acest motiv, am găsit că cel mai important aspect în montarea cu Alexandru Lăpușneanul trebuia să fie puntea asta, să leg cumva o poveste scrisă acum două sute de ani de timpul pe care îl trăim noi acum.”, precizează Tudor Nicorici, regizorul spectacolului Alexandru Lăpușneanul.

            Repertoriul proiectului include în prezent patru titluri: „Ion” după Liviu Rebreanu, „Moara cu noroc” după Ioan Slavici, „Iona” de Marin Sorescu și „Alexandru Lăpușneanul” după Costache Negruzzi. Anul 2027 va introduce noi titluri pe afișul proiectului.

Evenimentul teatral este structurat pe coordonatele unei ore de clase, așa încât spectacolul are o durată de aproximativ 40 de minute și este urmat de o discuție de 10 minute cu echipa artistică, unde tinerii sunt încurajați să analizeze relația dintre text și spectacol, caracterizarea personajelor, mijloacele de punere în scenă sau relevanța pentru contextul artistic sau social actual.

Spectacolele pot fi programate atât la sediul teatrului, cât și în spații neconvenționale, în urma solicitărilor adresate instituției. Pentru programarea reprezentațiilor dedicate grupurilor de elevi, profesorii interesați pot contacta telefonic Teatrul Luceafărul. Biletele pentru reprezentațiile deja incluse în programul teatrului sunt disponibile online și la casa de bilete.

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