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(AUDIO) Iași: Secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a fost redeschisă integral

(AUDIO) Iași: Secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a fost redeschisă integral
11 noiembrie 2026, 18:42

Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a fost redeschisă integral astăzi, după finalizarea lucrărilor de sterilizare și recompartimentare.

În urma reamenajărilor, secția va funcționa cu 33 de paturi.

Reamintim că, în septembrie anul trecut, în secția ATI au fost înregistrate 10 decese într-un interval de 14 zile, în contextul unui focar de infecție cu o bacterie din familia Serratia marcescens.

La vremea respectivă, ministrul Sănătății a dispus închiderea unuia dintre corpurile secției ATI, iar în următoarele 13 luni, în spital au rămas funcționale doar 16 dintre cele 44 de paturi existente inițial.

Managerul unității medicale, Gheorghe Diaconu, ne-a declarat că, în cadrul lucrărilor, au fost montate chiuvete în toate saloanele și au fost reorganizate circuitele pentru pacienți, aparținători și personalul medical.

Gheorghe Diaconu: În urma reorganizării structurale și funcționale a secției ATI și a obținerei autorizației sanitare de funcționare,  a fost repus în circuit sectorul care fusese nefuncțional, astfel că activitatea medicală se desfășoară acum pe 33 de paturi. Se asigură astfel o creștere a disponibilității paturilor pentru copiii din întreaga regiune a Moldovei, pentru a putea oferi îngrijiri medicale de terapie intensivă. Așa cum am mai spus, avem instalate chiuvete în fiecare salon din secție ATI. Au fost luate mai multe măsuri – am redefinit circuitele pentru aparținători, pentru pacienți, pentru personalul medical. Am instituit filtre pentru aparținători. Am luat măsuri de asigurare a dezinfecției după alte metode. Am pus și un control acces mai sofisticat, încât lucrurile să fie mai bune decât au fost până acum.

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