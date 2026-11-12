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Pensiile, sănătatea și protecția socială, afectate de îmbătrânirea populației

Pensiile, sănătatea și protecția socială, afectate de îmbătrânirea populației

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 06:47

Îmbătrânirea populației României va avea consecințe importante asupra pieței muncii, sustenabilității sistemului de pensii, sănătății și protecției sociale, în condițiile în care numărul persoanelor vârsnice crește accelerat în raport cu generațiile tinere, atrage atenția vicepreședintele Institutului Național de Statistică, Silviu Vîrva.

Potrivit datelor provizorii ale instituției, la 1 ianuarie, populația rezidentă a României era de 19 milioane de persoane, cu tendință descendentă, iar mai mult de un sfert era reprezentat de grupele de vârste peste 60 de ani.

Reprezentantul INS mai precizează că un sistem modern pentru seniori trebuie să susțină prevenția și îmbătrânirea activă și să ofere servicii de îngrijire pe termen lung accesibile, diversificate și de calitate.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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