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Începe ultima probă pentru funcţiile de directorî în învăţământul preuniversitar de stat

Începe ultima probă pentru funcţiile de directorî în învăţământul preuniversitar de stat

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 06:45

Candidaţii la funcţia de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor susţine începând de astăzi până pe 27 noiembrie proba de interviu. Testul va dura 45 de minute şi va cuprinde trei secţiuni: prezentarea proiectului privind planul managerial, rezolvarea unei situaţii problemă propuse de Comisia de Evaluare şi demonstrarea competenţelor digitale. Rezultatele finale ale concursului vor fi comunicate pe 9 decembrie.

Reporterul RRA, Felicia Mocanu, a realizat un reportaj pe acest subiect:

Peste 4.500 de candidaţi au promovat cele două probe ale concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct.

Vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, George Purcaru, a explicat cum se va desfăşura proba de interviu, ultima din cadrul concursului: În faţa comisiei, candidatul va susţine planul managerial, va răspunde la diverse întrebări venite din partea comisiei. În urma acestui rezultat se va face o medie cu ce note a obţinut la prima probă, la proba scrisă.

Liderul Federaţiei George Purcaru, explică cine va ocupa funcţiile de director şi director adjunct, în cazul în care niciun cadru didactic nu s-a înscris la concurs pentru a ocupa aceste funcţii într-o unitate de învăţământ: Va primi delegaţie pe maxim un an de zile, indiferent că vorbim despre un coleg de-al nostru care a aplicat la una din cele trei probe sau altă persoană din acea unitate de învăţământ. Inspectorul şcolar general dă această numire.

Candidaţii care au susţinut examenele în actuala sesiune a concursului, dar nu sunt promovaţi, vor putea susţine din nou probele în cadrul unei noi sesiuni organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la începutul anului viitor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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