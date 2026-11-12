Expoziția caritabilă de icoane „Sfinte femei mărturisitoare ale vieții și familiei” ajunge la Piatra-Neamț, în sprijinul femeilor însărcinate aflate în dificultate

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 06:40





După inaugurarea de la Iași, expoziția caritabilă de icoane „Sfinte femei mărturisitoare ale vieții și familiei” ajunge la Piatra-Neamț, unde va avea loc un nou vernisaj vineri, 13 noiembrie 2026, de la ora 16:00, la Muzeul de Artă, Sala Mansardă. Expoziția reunește 13 icoane donate de 12 pictori iconari, iar fondurile obținute din vânzarea lucrărilor vor fi direcționate integral către sprijinirea femeilor însărcinate aflate în dificultate.

Expoziția este organizată de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune, în parteneriat cu Asociația „Erminia”, iar etapa de la Piatra-Neamț se desfășoară cu implicarea Protopopiatului Piatra-Neamț, în colaborare cu Muzeul de Artă Piatra-Neamț.

„În contextul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), ne-am dorit să aducem în lumină chipurile și virtuțile sfintelor femei care, prin credința lor, au apărat viața, pruncii nenăscuți și valorile familiei. Am considerat că este un prilej potrivit să le facem cunoscute prin frumusețea artei iconografice și, în același timp, să ducem mai departe exemplul lor de iubire, prin grija față de femeile însărcinate care trec prin momente de cumpănă.” a transmis părintele Radu Brînză, coordonator al Departamentului Pro Vita din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

Fondurile obținute vor susține mamele pe care Departamentul Pro Vita le are în grijă prin Programul „Praesidio” pentru femeile însărcinate aflate în dificultate. Programul reunește proiecte și inițiative ce fac parte din lucrarea misionară de protejare a vieții și oferă un răspuns concret la problematica crizei de sarcină.

Printre formele de sprijin se numără consilierea psihologică și duhovnicească, sprijinul social și financiar, posibilitatea de cazare temporară a femeilor în criză de sarcină în apartamentele protejate din județele Iași, Botoșani și Neamț, terapia post-avort și grupul de suport pentru mamele care au pierdut sarcina.

Un rol esențial în realizarea expoziției îl au pictorii iconari, care au ales să își doneze lucrările, punându-și talentul și osteneala în slujba unei cauze caritabile. Prin generozitatea lor, aceștia au devenit primii binefăcători ai inițiativei, la care sunt invitați să ia parte și cei care vor vizita expoziția.

Colaborarea cu artiștii a fost facilitată de Asociația „Erminia”, co-organizator al evenimentului, a cărei misiune este păstrarea, redescoperirea și cultivarea artei sacre creștine, precum și promovarea obiectelor de artă, a patrimoniului eclezial și a specialiștilor în domeniul artei sacre.

„În jurul Asociației «Erminia» s-a format o comunitate de pictori iconari care se cunosc, colaborează și împărtășesc aceeași dragoste pentru arta icoanei. Ne dorim să consolidăm această legătură și prin evenimente deschise publicului larg, care să aducă arta sacră mai aproape de oameni. Ideea unei expoziții caritabile a fost primită cu multă căldură de colegii noștri, care au ales să dăruiască din timpul și talentul lor pentru a susține femeile aflate în dificultate.” a declarat Ionuț Palade, președintele Asociației „Erminia”.

Cele 13 icoane reprezintă chipurile Maicii Domnului cu Pruncul Iisus Hristos, inclusiv în reprezentarea Hodighitria, precum și ale Sfintei Mari Mucenițe Irina, Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, Sfintei Emilia, Sfintei Împărătese Elena, Sfintei Cuvioase Monica, Sfintei Cuvioase Parascheva, Sfintei Mărturisitoare Blandina și Sfintei Împărătese Teodora.

Lucrările sunt realizate de pictorii iconari: Cătălin Ovidiu Simiciuc, Toader Lipan, George Sergiu Vatamaniuc, Iliuța Daniela Păscărița, Elena Anca Hariga Nică, Ierodiacon Porfirie Geană de la Mănăstirea Sihăstria Neamț, Bogdan Coșofreț, Ion Cușnir, Ionuț Palade, Bogdan Nedelea, Monahia Eufimia de la Mănăstirea Paltin, Ștefan Gafincu.

Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul de Artă Piatra Neamț, Sala Mansardă, în perioada 13 – 22 noiembrie 2026, iar ulterior, la Muzeul Județean – Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani, în perioada 24 noiembrie – 2 decembrie. Intrarea este liberă.

Icoanele pot fi achiziționate online, de pe site-ul provitaiasi.ro, în secțiunea Magazin – Icoane, unde fiecare lucrare are o pagină de prezentare dedicată. Icoanele achiziționate vor rămâne expuse până la încheierea expozițiilor, urmând să fie apoi expediate cumpărătorilor.

Cu fiecare icoană achiziționată, o femeie însărcinată aflată în dificultate va primi sprijin pentru a-și întâmpina pruncul cu bucurie.

Persoane de contact:

Pr. Daniel Onofrei, coordonator al Biroului Pro Vita Piatra-Neamț – 0746 381 509