Simpozionul Internaţional „Reabilitarea memoriei culturale prin restaurare și conservare” la Palatul Culturii

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:45





Centrul de Cercetare şi Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iaşi organizează, în perioada 12 – 13 noiembrie 2026, Simpozionul Internaţional „Reabilitarea memoriei culturale prin restaurare și conservare”.

Evenimentul, care va debuta joi, 12 noiembrie 2026, la ora 10.30, în Sala „Ștefan Procopiu” de la Palatul Culturii, se va desfășura pe parcursul a două zile, în format online și onsite, reunind specialiști din muzee, universități, institute de cercetare, culte, cu preocupări în domeniul restaurării–conservării, cercetării și valorificării patrimoniului cultural.

Programul Simpozionului se adresează deopotrivă specialiștilor și publicului larg, aducând în centrul atenției piese valoroase din patrimoniul cultural naţional, cercetate şi conservate – restaurate, evidențiind, prin prezentarea cercetărilor științifice și a studiilor de caz, noi metode, tehnici şi materiale pentru conservarea şi restaurarea unor valori aparținând patrimoniului cultural.