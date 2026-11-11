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Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea

Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 06:25

Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea, potrivit noii metodologii aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Persoanele fizice cu instalații de cel mult 27 de kW vor putea utiliza în anumite condiții sumele disponibile, inclusiv pentru plata facturilor de gaze naturale.

Compensarea lunară se aplică energiei livrate începând cu 26 iulie 2026, iar în cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicarea ordinului, furnizorii trebuie să plătească sumele aferente energiei livrate până la 25 iulie, dar să și regularizeze energia livrată ulterior, până la publicarea ordinului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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