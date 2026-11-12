Zilele TUIASI 2026: peste două secole de tradiție academică, celebrate alături de comunitatea universitară și invitați internaționali

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 06:22

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează joi, 12 noiembrie 2026, între orele 11:00 și 13:00, în Aula Magna „Carmen Sylva”, ceremonia oficială dedicată Zilelor Universității 2026. Evenimentul marchează 213 ani de la începuturile învățământului ingineresc în limba română și 89 de ani de la înființarea Școlii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, reunind reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor publice, studenți, absolvenți și invitați internaționali.

Ceremonia constituie unul dintre principalele repere ale Zilelor TUIASI 2026, desfășurate în perioada 2–26 noiembrie, și oferă prilejul de a evidenția contribuția universității la dezvoltarea educației inginerești și a cercetării. Evenimentul pune totodată în valoare legăturile instituției cu mediul academic, comunitatea absolvenților și partenerii săi instituționali.

Dincolo de semnificația istorică a aniversării, evenimentul aduce în atenție misiunea educației universitare într-o societate în care progresul tehnologic și accesul tot mai larg la informație impun discernământ, gândire critică și capacitatea de a lua decizii fundamentate.

„Într-o lume care încearcă constant să gândească în locul nostru, cunoașterea nu este doar materie necesară unui examen din studenție. Cunoașterea este unicul instrument care oferă cu adevărat posibilitatea alegerii. Fără cunoaștere, libertatea de a alege în cunoștință de cauză este doar o lozincă promoțională. Cu ajutorul cunoașterii devenim nu doar personajele, ci chiar autorii propriilor noastre vieți”, a declarat rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

O ceremonie dedicată comunității academice, cu participare internațională

Ceremonia va debuta cu intonarea imnului academic „Gaudeamus”, urmată de alocuțiunea rectorului Dan Cașcaval și de intervenția președintelui Senatului TUIASI, prof. univ. dr. ing. Iulian-Aurelian Ciocoiu.

Din partea mediului universitar ieșean va lua cuvântul prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Un moment important al ceremoniei îl va constitui mesajul video transmis de prof. Ignacio Villaverde Menéndez, rectorul Universității din Oviedo, Spania, a cărui participare conferă evenimentului o dimensiune internațională și evidențiază deschiderea TUIASI către dialogul academic european.

Programul va include intervențiile inspectorului școlar general adjunct Sergiu-Constantin Enea și Liviei-Maria Aiacoboie, reprezentanta studenților în Consiliul de Administrație al TUIASI.

Comunitatea absolvenților va fi reprezentată de Gabriel Mardarasevici, fondatorul companiei Focality din Iași, iar conf. univ. dr. Lidia Alexa va participa în calitate de președintă a Fundației Universitare „Gheorghe Asachi” din Iași.

Ceremonia va fi completată de un moment artistic susținut de reprezentanți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE).

O tradiție academică începută în 1813

Originile învățământului ingineresc ieșean se regăsesc în inițiativa lui Gheorghe Asachi, care, în 1813, a organizat prima clasă de inginerie și hotărnicie cu predare în limba română. Acest moment a deschis un parcurs educațional și instituțional care avea să contribuie la dezvoltarea învățământului tehnic din România.

În 1937, înființarea Școlii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, ca instituție de învățământ superior tehnic independentă, a reprezentat o etapă decisivă în consolidarea acestei tradiții și în configurarea identității universității de astăzi.

Cele două repere istorice reflectă continuitatea unei tradiții academice construite de generații de profesori, cercetători, studenți și absolvenți, precum și rolul TUIASI în formarea specialiștilor și dezvoltarea cunoașterii inginerești.

Zilele TUIASI 2026 continuă cu premii academice, inovare și evenimente științifice

Programul aniversar continuă vineri, 13 noiembrie, între orele 10:00 și 13:00, cu ceremonia de acordare a Premiilor și Distincțiilor TUIASI, organizată în Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin”, Corpul T – Rectorat. Vor fi recompensate rezultatele cercetării științifice, vor fi omagiați profesorii seniori și vor fi acordate titluri de „Membru onorific al comunității academice”. În aceeași zi, între orele 12:00 și 16:00, Sala de atletism „Maricica Puică” va găzdui competiția „Mereu împreună”, ediția a IV-a, dedicată elevilor și studenților.

În perioada 16–18 noiembrie, Săptămâna Inovării va reuni, în Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin”, workshopuri dedicate transferului tehnologic, proprietății intelectuale și dezvoltării ideilor inovatoare.

Miercuri, 18 noiembrie, între orele 08:00 și 10:00, va avea loc GIS Day 2026, ediția a XIII-a, cu tema „Artificial Intelligence for Spatial Data”, în Amfiteatrul A2, Corpul ACH-MTC.

În perioada 19–21 noiembrie, TUIASI va găzdui Conferința Națională de Turnătorie cu participare internațională – CNT25, ediția a 25-a, organizată în colaborare cu Asociația Tehnică de Turnătorie din România.

Miercuri, 25 noiembrie, între orele 18:00 și 20:00, va avea loc Sustainability Day 2026, ediția a IV-a, în Amfiteatrul A0, Corpul ACH-MTC.

Joi, 26 noiembrie, între orele 11:00 și 13:00, programul Zilelor TUIASI 2026 se va încheia cu workshopul „Soluții software moderne pentru topografie și cadastru”, organizat în Amfiteatrul A0, Corpul ACH-MTC.

Programul complet al manifestărilor poate fi consultat pe site-ul universității, www.tuiasi.ro.