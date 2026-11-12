Galaţi: Bărbat lovit mortal de tren între Hanu Conachi şi Tudor Vladimirescu; traficul feroviar, oprit

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 08:58

Un bărbat a decedat, joi dimineaţă, după ce a fost lovit de un tren între localităţile Hanu Conachi şi Tudor Vladimirescu, din judeţul Galaţi, circulaţia feroviară fiind oprită în zonă, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.

Potrivit sursei citate, la locul accidentului au fost mobilizate echipaje de intervenţie şi medicale, însă victima a fost găsită decedată.

‘O persoană a fost lovită de tren între localităţile Hanu Conachi şi Tudor Vladimirescu. Victima, un bărbat, a fost găsită decedată la faţa locului. La locul accidentului s-au deplasat o autospecială de stingere de la Staţia de Pompieri Iveşti şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean’, a transmis ISU Galaţi.

Circulaţia feroviară este oprită în zona producerii accidentului. AGERPRES/FOTO IPJ Galați