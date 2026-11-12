Un şofer român urmează să fie audiat în ancheta asupra accidentului în lanţ produs în Bulgaria

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 08:36

În Bulgaria, un şofer român urmează să fie audiat astăzi în ancheta asupra accidentului în lanţ, de acum două zile în care au murit 12 oameni, iar câteva zeci au fost răniţi, între care şi un român.

Şoferul fusese ieri reţinut, apoi eliberat, fără să fie pus sub acuzare.

În anchetă au fost audiate deja 44 de persoane, care au fost prezente la locul accidentului căruia autorităţile bulgare încearcă să-i afle cauzele.

Procuratura bulgară a precizat pentru presa din această ţară că este imposibil de spus cât va dura expertiza tehnică a numărului uriaş de probe, de vreme ce niciodată nu a mai fost un accident atât de grav şi de amploare în Bulgaria.

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