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(PROMO) Casa părintească, chipul bătrânilor și bucuria sărbătorilor, povești pictate de Anca Corduneanu – teme ale emisiunii TRADIȚII, Radio România Iași, joi, 12 noiembrie 2026, h 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

(PROMO) Casa părintească, chipul bătrânilor și bucuria sărbătorilor, povești pictate de Anca Corduneanu – teme ale emisiunii TRADIȚII, Radio România Iași, joi, 12 noiembrie 2026, h 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 07:24

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 12 nov. 2026, h 21:03) a emisiunii Tradiții relatăm de la vernisajul expoziției „Flori de toamnă”, expoziție a artistului plastic Anca Corduneanu din Iași. Evenimentul s-a desfășurat în ziua de sâmbătă, 7 noiembrie 2026, începând cu ora 13, în incinta Cercului Militar din Dealul Copoului.

Concret, în deschiderea emisiunii stăm de vorbă cu artisul plastic Anca Corduneanu, cea care ne spune povestea expoziției, cu accent pe împletirea dintre „florile toamnei” și mărcile identitare – casa părintească, bucuria sărbătorilor, ocupațiile noastre, ocupațille de ieri și de astăzi ale bătrânilor noștri, bătrânii – pe care le suprinde, cu pasiune, pricepere și multă răbdare, în pânzele expuse.

Apoi, invităm la dialog pe criticul de artă Petruța-Iulia Luchian, cea care ne vorbește despre temele suprinse în lucrările Ancăi Corduneanu, cu accent pe emoțiile pe care le trăiești atunci când privești creațiile sale, tablouri care mustesc a tradiție, a identitate.

Spre finalul emisiunii, stăm de vorbă cu două tinere talente de pe ogorul muzicii populare, eleve care imediat după vernisajul expoziției au susținut un frumos spectacol. Este vorba despre Parascheva Poiană și Raluca Gabriela Budacă.

Expoziția „Flori de toamnă” este deschisă publicului până la sfârșitul lunii noiembrie.

 

 

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 12 NOV. 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

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