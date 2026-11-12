(AUDIO) Aglomeraţie la Vama Siret, o coloană de tiruri, se întinde deja pe câţiva kilometri

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 11:49

Trafic intens pe drumul național 2, între Suceava și punctul de trecere a frontierei Siret, din cauza numărului mare de camioane care se îndreaptă spre vamă.

Pentru a fluidiza circulația și a preveni blocajele, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a suplimentat forțele din teren.

Șase echipaje, formate din 13 polițiști rutieri și de ordine publică, acționează în puncte cheie, de la ieșirea din municipiul Suceava, prin Dărmănești și Ratoș, până în orașul Siret și în zona punctului vamal.

Pentru a evita aglomerația de pe DN2, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească ruta alternativă, pe drumul județean 209D, Dărmănești – Siret.

De asemenea, oamenii legii fac apel la conducătorii auto să respecte semnalele agenților din trafic și să circule prudent, avertizând că vor lua măsuri ferme împotriva celor care pun în pericol siguranța rutieră.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu: ”Echipajele rămân în teren și, de asemenea, transmit și recomandări participanților la trafic, atât conducătorilor de vehicule de mare tonaj, cât și celorlalți participanți la trafic. În acest sens, le recomandăm mult să utilizeze și DJ 209, care face legătura între Sireț și zona Dărmănești, astfel încât să decongestionăm cât mai mult traficul pe acest segment de drum pe care se înregistrează valori crescute în ceea ce privește circulația de vehiculelor de mare tonaj. Ne așteptăm, ca și în perioada următoare, având în vedere necesitatea aprovizionării pentru sărbătorile de iarnă, valorile de trafic să fie crescute, traficul greu să înregistreze valori crescute, sperăm ca prin prezența colegilor de la Poliția Rutieră, prin măsurile pe care le luăm, să reușim să menținem viabilitatea segmentelor de drum, având în vedere și riscul asociat acela al unor precipitații sub formă de ninsoare în perioada următoare.”

(Radio Iaşi/IPJ Suceava, Adriana Dascălu/FOTO captură video)