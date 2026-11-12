Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Aglomeraţie la Vama Siret, o coloană de tiruri, se întinde deja pe câţiva kilometri

(AUDIO) Aglomeraţie la Vama Siret, o coloană de tiruri, se întinde deja pe câţiva kilometri

(AUDIO) Aglomeraţie la Vama Siret, o coloană de tiruri, se întinde deja pe câţiva kilometri

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 11:49

Trafic intens pe drumul național 2, între Suceava și punctul de trecere a frontierei Siret, din cauza numărului mare de camioane care se îndreaptă spre vamă.

Pentru a fluidiza circulația și a preveni blocajele, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a suplimentat forțele din teren.

Șase echipaje, formate din 13 polițiști rutieri și de ordine publică, acționează în puncte cheie, de la ieșirea din municipiul Suceava, prin Dărmănești și Ratoș, până în orașul Siret și în zona punctului vamal.

Pentru a evita aglomerația de pe DN2, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească ruta alternativă, pe drumul județean 209D, Dărmănești – Siret.

De asemenea, oamenii legii fac apel la conducătorii auto să respecte semnalele agenților din trafic și să circule prudent, avertizând că vor lua măsuri ferme împotriva celor care pun în pericol siguranța rutieră.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu: ”Echipajele rămân în teren și, de asemenea, transmit și recomandări participanților la trafic, atât conducătorilor de vehicule de mare tonaj, cât și celorlalți participanți la trafic. În acest sens, le recomandăm mult să utilizeze și DJ 209, care face legătura între Sireț și zona Dărmănești, astfel încât să decongestionăm cât mai mult traficul pe acest segment de drum pe care se înregistrează valori crescute în ceea ce privește circulația de vehiculelor de mare tonaj. Ne așteptăm, ca și în perioada următoare, având în vedere necesitatea aprovizionării pentru sărbătorile de iarnă, valorile de trafic să fie crescute, traficul greu să înregistreze valori crescute, sperăm ca prin prezența colegilor de la Poliția Rutieră, prin măsurile pe care le luăm, să reușim să menținem viabilitatea segmentelor de drum, având în vedere și riscul asociat acela al unor precipitații sub formă de ninsoare în perioada următoare.”

 

(Radio Iaşi/IPJ Suceava, Adriana Dascălu/FOTO captură video)

Etichete:
21 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PENTRU COMITEREA DE INFRACȚIUNI DE ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 10:21

21 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PENTRU COMITEREA DE INFRACȚIUNI DE ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC

21 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PENTRU COMITEREA DE INFRACȚIUNI DE ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC _La data de 12 noiembrie 2026,...

21 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PENTRU COMITEREA DE INFRACȚIUNI DE ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC
Descinderi DIICOT/Vizaţi – şeful Biroului Vamal Constanţa, un şef de la ANAF Bacău şi directori de la Oil Terminal (surse)
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 10:19

Descinderi DIICOT/Vizaţi – şeful Biroului Vamal Constanţa, un şef de la ANAF Bacău şi directori de la Oil Terminal (surse)

Şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil...

Descinderi DIICOT/Vizaţi – şeful Biroului Vamal Constanţa, un şef de la ANAF Bacău şi directori de la Oil Terminal (surse)
METEO: Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 10:01

METEO: Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 12-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii
Lesley Visser, legenda jurnalismului sportiv american, la Radio Iași: „Sportul relaxează normele”
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 07:22

Lesley Visser, legenda jurnalismului sportiv american, la Radio Iași: „Sportul relaxează normele”

Lesley Visser, una dintre legendele jurnalismului sportiv american, se află în aceste zile în România. Jurnalista a relatat de la zece ediții...

Lesley Visser, legenda jurnalismului sportiv american, la Radio Iași: „Sportul relaxează normele”
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 06:45

Începe ultima probă pentru funcţiile de directorî în învăţământul preuniversitar de stat

Candidaţii la funcţia de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor susţine începând de astăzi...

Începe ultima probă pentru funcţiile de directorî în învăţământul preuniversitar de stat
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 06:22

Zilele TUIASI 2026: peste două secole de tradiție academică, celebrate alături de comunitatea universitară și invitați internaționali

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează joi, 12 noiembrie 2026, între orele 11:00 și 13:00, în Aula Magna...

Zilele TUIASI 2026: peste două secole de tradiție academică, celebrate alături de comunitatea universitară și invitați internaționali
Prim plan miercuri, 11 noiembrie 2026, 18:42

(AUDIO) Iași: Secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a fost redeschisă integral

Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a fost redeschisă integral astăzi, după...

(AUDIO) Iași: Secția ATI a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași a fost redeschisă integral
Prim plan miercuri, 11 noiembrie 2026, 12:59

(AUDIO/FOTO) Ceremonii militare la Iași, în memoria veteranilor din teatrele de operații

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații a fost marcată astăzi prin ceremonii militare și religioase în mai multe garnizoane din țară. Pe...

(AUDIO/FOTO) Ceremonii militare la Iași, în memoria veteranilor din teatrele de operații