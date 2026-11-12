Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii

METEO: Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii

METEO: Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 10:01

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 12-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 noiembrie, ora 10 – 14 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii
Zone afectate: conform textului

      În intervalul menționat temporar va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă vineri (13 noiembrie) și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă (13 / 14 noiembrie) la altitudini mai mari de 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură va ninge și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm).
      Local cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp, iar în Carpații Occidentali, izolat vor depăși 80 l/mp.
      Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, apoi în toată țara. Vor fi viteze la rafală în general de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.
      Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 10 grade.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 10
Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali

      În intervalul menționat, în Maramureș, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali va ploua. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 12 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: ploi torențiale importante cantitativ
Zone afectate: Munții Apuseni

      În zona Munților Apuseni vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…80 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 12-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 12 noiembrie, ora 22 – 13 noiembrie, ora 10;
Zonele afectate : Banat, Crișana și în zona montană;
Fenomene : intensificări ale vântului;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 noiembrie, ora 22 – 13 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Banat, Crișana și în zona montană

      În noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie), vântul va avea intensificări în Banat, Crișana și la munte cu viteze de 50…70 km/h, iar pe creste montane rafalele vor fi de 90…100 km/h.

Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 12-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

      Vineri (13 noiembrie), temporar vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21
Fenomene vizate și zone afectate: intensificări puternice ale vântului la munte

      La munte vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze de 90…120 km/h, iar la altitudini mari de 120…140 km/h.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 12-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:4
Intervalul : 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21;
Zonele afectate : conform textului;
Fenomene : ploi însemnate cantitativ;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: conform textului

      În intervalul menționat, în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi perioade în care va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25…30 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Etichete:
Pensiile, sănătatea și protecția socială, afectate de îmbătrânirea populației
Naţional joi, 12 noiembrie 2026, 06:47

Pensiile, sănătatea și protecția socială, afectate de îmbătrânirea populației

Îmbătrânirea populației României va avea consecințe importante asupra pieței muncii, sustenabilității sistemului de pensii, sănătății...

Pensiile, sănătatea și protecția socială, afectate de îmbătrânirea populației
Începe ultima probă pentru funcţiile de directorî în învăţământul preuniversitar de stat
Naţional joi, 12 noiembrie 2026, 06:45

Începe ultima probă pentru funcţiile de directorî în învăţământul preuniversitar de stat

Candidaţii la funcţia de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor susţine începând de astăzi...

Începe ultima probă pentru funcţiile de directorî în învăţământul preuniversitar de stat
Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual și-a desemnat la Palatul Cotroceni câștigătorii ediției 2026
Naţional joi, 12 noiembrie 2026, 06:29

Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual și-a desemnat la Palatul Cotroceni câștigătorii ediției 2026

Evenimentul a primit Diploma de Înalt Patronaj a Președintelui României. În cadrul Galei a fost lansat oficial programul TRACE, care îi va...

Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual și-a desemnat la Palatul Cotroceni câștigătorii ediției 2026
Senat – moţiune Finanţe/Moţiunea simplă împotriva ministrului Nazare – respinsă
Naţional miercuri, 11 noiembrie 2026, 11:18

Senat – moţiune Finanţe/Moţiunea simplă împotriva ministrului Nazare – respinsă

UPDATE 11:25 – Moţiunea simplă împotriva ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au...

Senat – moţiune Finanţe/Moţiunea simplă împotriva ministrului Nazare – respinsă
Naţional miercuri, 11 noiembrie 2026, 08:16

Ceremonii militare şi religioase de Ziua veteranilor din teatrele de operaţii

Ministerul Apărării Naţionale organizează miercuri o serie de ceremonii militare şi religioase dedicate Zilei veteranilor din teatrele de...

Ceremonii militare şi religioase de Ziua veteranilor din teatrele de operaţii
Naţional miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:26

Răzvan Dincă, PDG al SRR: Digitalizare 2.0 la Radio

Senatorii și deputații au validat, în plenul reunit, propunerile pentru funcțiile de președinte – director general ai Radioului și...

Răzvan Dincă, PDG al SRR: Digitalizare 2.0 la Radio
Naţional miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:25

Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea

Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea, potrivit noii metodologii aprobate de Autoritatea Națională de...

Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea
Naţional miercuri, 11 noiembrie 2026, 06:20

Nicușor Dan: Situația financiară a României trebuie privită cu calm

Nivelul de trai al populației a scăzut în ultimul an, iar lunile fără un executiv au însemnat pierdere de timp prețios, a recunoscut...

Nicușor Dan: Situația financiară a României trebuie privită cu calm