METEO: Ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii

Intervalul : conform textelor;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

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INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 noiembrie, ora 10 – 14 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat temporar va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă vineri (13 noiembrie) și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă (13 / 14 noiembrie) la altitudini mai mari de 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură va ninge și se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm).

Local cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp, iar în Carpații Occidentali, izolat vor depăși 80 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, apoi în toată țara. Vor fi viteze la rafală în general de 50…65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h.

Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 10 grade.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali

În intervalul menționat, în Maramureș, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali va ploua. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 12 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi torențiale importante cantitativ

Zone afectate: Munții Apuseni

În zona Munților Apuseni vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…80 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp.