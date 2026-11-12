21 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PENTRU COMITEREA DE INFRACȚIUNI DE ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 10:21

21 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PENTRU COMITEREA DE INFRACȚIUNI DE ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC

_La data de 12 noiembrie 2026, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală, pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 4 mandate de aducere, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, la domiciliile unor persoane cercetate și la sediile sociale ale unor societăți comerciale, într-o cauză care vizează comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică (în formă consumată și sub forma tentativei) și spălarea banilor._

Activitățile operative se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, la acestea participând și 20 de ofițeri de investigații britanici.

În fapt, se reține că, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.

Aceștia ar fi formulat, în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obținerii unor beneficii materiale injuste.

În concret, au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, cauzând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.

Totodată, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.

De asemenea, în perioada 21.10.2025–01.02.2026, a fost desfășurată o activitate infracțională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC și formularea, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare necorespunzătoare titularilor reali ai drepturilor de rambursare.

Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu efectiv de 43.745,32 lire sterline, iar celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.

În vederea realizării activității infracționale, au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, care au fost ulterior introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică să fie direcționate către conturi controlate de persoanele implicate.

În acest context, două dintre cererile de rambursare au cauzat un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, reprezentând sumele de 146.110 de lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline, achitate în conturile bancare puse la dispoziție în acest scop.

Într-un alt caz, patru cereri au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, solicitându-se rambursări în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, fără ca acestea să fie achitate.

În ansamblu, activitatea infracțională descrisă a vizat obținerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC și modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare.

Prejudiciul efectiv cauzat prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline.

Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.

Perchezițiile au ca scop identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului.

Totodată, sunt efectuate verificări în vederea identificării bunurilor și valorilor patrimoniale asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii, pentru recuperarea prejudiciului.

​​​

Echipele participante la operațiune sunt constituite din ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, I.P.J. Dolj, I.P.J. Bihor, I.P.J. Argeș, I.P.J. Vaslui, B.C.C.O. Craiova, B.C.C.O. Oradea și S.C.C.O. Dâmbovița.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Poliția Română