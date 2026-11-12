Aprindem din nou lumina faptelor bune: Cea de-a VI-a ediție a concertului caritabil „Colinde la lumina lumânării” revine la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 10:53





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Asociația Salvați Copiii Iași anunță cea de-a VI-a ediție a concertului caritabil „Colinde la lumina lumânării”, care va avea loc pe 12 și 13 decembrie 2026, de la ora 18:30, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii.

Timp de două seri, publicul va fi invitat să intre în atmosfera sărbătorilor prin muzică, emoție și solidaritate. Sub bagheta dirijorului Ionuț Ciobotaru, Corala Giocoso și Trupa de Weekend vor aduce pe scenă colinde îndrăgite și momente artistice speciale, într-un eveniment care îmbină spiritul Crăciunului cu dorința de a face bine.

Deschiderea concertelor va fi oferită de Grupul AMA Song, coordonat de Ana-Maria Ababei, care va aduce în Sala Voievozilor bucuria și sensibilitatea colindelor interpretate de tinerii artiști. Momentul lor va da startul unor seri în care muzica, generozitatea și speranța se întâlnesc în sprijinul copiilor aflați în dificultate.

Corala Giocoso, aflată din nou pe scena evenimentului, pregătește un repertoriu dedicat sărbătorilor de iarnă, alcătuit din colinde și piese care au devenit, de-a lungul anilor, parte din identitatea acestui concert caritabil. La pupitrul dirijoral se va afla Ionuț Ciobotaru, cel care va coordona întregul parcurs muzical al serilor și va transforma fiecare interpretare într-o experiență memorabilă pentru spectatori.

Atmosfera va fi completată de Trupa de Weekend, care va aduce căldura și energia caracteristice interpretărilor live, contribuind la farmecul unei seri dedicate muzicii și faptelor bune.

Participarea se face pe bază de bilet-donație în valoare de 100 de lei, iar fiecare contribuție se va transforma în sprijin concret pentru 550 de copii din medii vulnerabile. Fondurile colectate vor susține campania „Fii un Moș Crăciun realist de bun”, prin care copiii proveniți din familii cu posibilități reduse primesc ghete groase și geci călduroase, astfel încât frigul să nu devină un obstacol în calea educației lor.

Miza campaniei este prevenirea abandonului școlar și susținerea accesului la educație. Rezultatele intervențiilor constante ale organizației sunt deja vizibile în comunitățile în care aceasta activează: în zona Șes Bahlui, de exemplu, rata abandonului școlar a scăzut de la 80% la 20%.

„Toți cei care participă la «Colinde la lumina lumânării» și susțin campania «Fii un Moș Crăciun realist de bun» devin parte dintr-o comunitate de oameni care aleg să facă bine. Împreună putem face ca sărbătorile să aducă bucurie fiecărui copil dar și, mai important, putem transforma această bucurie într-o șansă reală de a continua să meargă la școală. Îi invităm pe ieșeni să ne fie alături și anul acesta și să aprindem, împreună, lumina faptelor bune”, transmite Ioana Atasiei, președinte Salvați Copiii Iași.

Organizatorii amintesc că adevărata magie a sărbătorilor nu stă doar în lumini și colinde, ci mai ales în gesturile prin care alegem să fim aproape de copiii care au nevoie de sprijin.

Detalii eveniment:

Data: 12 și 13 decembrie 2026

Ora: 18:30

Locația: Sala Voievozilor, Palatul Culturii, Iași

Participare: bilet-donație în valoare de 100 lei, disponibil pe platforma LiveTickets: https://www.livetickets.ro/evenimente/salvati-copiii-iasi

Organizatori: Asociația Salvați Copiii Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Palatul Culturii, Primăria Municipiului Iași, Corala Giocoso, Trupa de Weekend și September Media.

Partener principal: LOOM by Silk District.

Sponsori: Trendyol, Casa de Vinuri Cotnari, ZAZ, Euforia, Misavan, PHINIA, HCLTech, Globant, Magnius, Sinaps, Panifcom, Tudor Tailor și MATECO.

Parteneri de organizare: Chalette Events, Bliss Events, Jassyro și Vykos.

Parteneri foto-video: Image Upscale, Unreel Media, FlyMoments și Răzvan Stanciu Photography.

Parteneri de promovare: TVR Iași, LiveTickets, Aeroportul Internațional Iași, WINK Public Multimedia, Kartezian, UnitedMedia, Palas Mall, Iulius Mall Iași și Mall Moldova.

Le mulțumim tuturor sponsorilor și partenerilor pentru încredere, generozitate și implicare. Datorită sprijinului lor, muzica depășește granițele scenei și se transformă într-o șansă reală la educație și la un viitor mai bun pentru copiii din comunități vulnerabile.

Despre Salvați Copiii Iași:

Salvați Copiii Iași este o organizație neguvernamentală înființată în anul 1991, dedicată promovării și protejării drepturilor copilului. De peste 30 de ani, organizația dezvoltă programe și servicii adresate copiilor și familiilor, cu o atenție deosebită celor aflați în situații vulnerabile. Activitatea sa cuprinde educație, protecție, consiliere și sprijin psiho-socio-educațional, precum și inițiative de prevenire a abandonului școlar și a excluziunii sociale. De-a lungul timpului, peste 100.000 de copii au fost implicați în campaniile și programele organizației. Misiunea Salvați Copiii Iași este de a produce schimbări reale și de durată în viața copiilor, respectând întotdeauna interesul lor superior.