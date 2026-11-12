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„We the People” – proiect curatorial ICMA de artă contemporană despre crizele democrației și consecințele acestora

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă (UNAGE Iași) propune un proiect curatorial despre crizele sociale și politice cu care se confruntă lumea și despre fragilitatea democrației.

„We the People” – proiect curatorial ICMA de artă contemporană despre crizele democrației și consecințele acestora

Publicat de isoreanu, 12 noiembrie 2026, 11:10


Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă (ICMA) din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași propune expoziția internațională de grup „We, the People”, un proiect curatorial care aduce arta contemporană în dialog cu provocările societății actuale și examinează fragilitatea democrației în contextul tensiunilor politice și sociale ale prezentului.

Curatoriată de prof. univ. dr. Cristian Nae, directorul ICMA, expoziția identifică „o rețea transnațională de nevroze politice comune, punând în tensiune practici artistice angajate politic și social dintr-un spațiu est-european extins și dincolo de acesta”. Artiști din Spania, Croația, Slovacia, Austria, Ungaria, Republica Moldova și România pun în dicuție teme precum polarizarea societății, radicalizarea discursului public și fragilizarea valorilor democratice.

Vernisajul va avea loc vineri, 13 noiembrie 2026, de la ora 17,00, la Galeria Aparte, și de la ora 19,00, la tranzit.ro/Iași.

 

 

 

PRESS RELEASE

FOR IMMEDIATE RELEASE

Exhibition: We, the People…

Participating Artists and Artist Collectives:

Dan Acostioaei, Matei Bejenaru, Florin Bobu, Radu Carnariu, Alexandra Croitoru, Daniel García Andújar, Ferenc Gróf, Igor Grubić, Oliver Hangl, Leopold Kessler, Tudor Pătrașcu, Dan Perjovschi, Martin Piaček, Tomáš Rafa, Société Réaliste, Ștefan Rusu, Mihai Savin, Mona Vătămanu & Florin Tudor.

Curator: Cristian Nae | Assistant Curator: Cristiana Ursache
Exhibition Design: Lavinia German
Venues: Aparte Gallery (UNAGE Iași, 189 Sărăriei Street) & tranzit.ro/Iași (25 Sf. Atanasie Street)
Dates: November 13 – December 13, 2026
Opening: November 13, 2026

 

IAȘI, ROMANIA — Opening on November 13, the international group exhibition We, the People… examines the structural fragility of modern democratic sovereignty. Organized by the Institute for Multidisciplinary Research in Art (ICMA), the project maps a network of shared political neuroses across borders, bringing into tension politically and socially engaged artistic practices from a broad Central and Eastern European context and beyond, including Spain, Croatia, Slovakia, Austria, Hungary, the Republic of Moldova, and Romania.

The exhibition offers local audiences a rare opportunity to engage with internationally significant artistic practices. The selection includes works by artists whose work has been collected or presented in exhibitions at major institutions such as MoMA PS1 (New York), MACBA (Barcelona), Tate Modern (London), Centre Pompidou (Paris), Ludwig Múzeum (Budapest), Jeu de Paume (Paris) or Kunsthalle Bratislava, alongside new projects specially adapted by invited artists for the venues in Iași.

The words “We the People,” which open the Preamble to the United States Constitution, have long functioned as a foundational myth of democracy. Today, however, the very idea of “the people” is fractured by fierce struggles over representation, the drawing of political boundaries, and competing forms of political appropriation. Co-opted by nationalist and right-wing conservative narratives, the community—imagined as homogeneous—has become an instrument of identity-based mobilization and exclusion. Against a backdrop of compounding economic crises, wars, and social precarity, revanchist and authoritarian rhetoric has increasingly reclaimed the public sphere. In Romania, the Constitutional Court’s decision of December 6, 2024, to annul the entire electoral process for the election of the President of Romania brought into sharp relief the deep divide between progressive and sovereigntist-conservative imaginaries. Democracy itself is caught in this collision: fragile, contested, and vulnerable.

Steering between professed neutrality and moralizing pedagogy, the curatorial approach takes shape as an agonistic apparatus: a space in which antagonisms are laid bare and brought into tension, without the false promise of easy reconciliation. The spatial density of the works, the collision of visual registers, and the auditory cacophony turn Aparte Gallery and tranzit.ro/Iași into fields of sensory pressure. Populist rhetoric, fantasies of national purity, and patriotic tropes encroach upon the exhibition spaces, intersect, and clash, leaving visitors with little comfort in the position of the detached spectator.

The exhibition offers neither an alternative collective identity nor the redemptive myth of a recovered consensus. Instead, it functions as a compression chamber for our collective political neuroses—a site where images, gestures, and voices crowd together, interfere with one another, and render palpable the profound crisis unsettling democratic life.

Project organized by: The Institute for Multidisciplinary Research in Art (ICMA), as part of the project We, the People, funded by Iași City Hall in 2026 and by the Ministry of Education and Research through the Institutional Development Fund (FDI), grant no. CNFIS-FDI-2026-F-1077.

The presentation at tranzit.ro/Iași is part of the venue’s program: hosted by tranzit.ro/ Iași.

Media and Visits Contact:

Tranzit.ro/Iași – Visits by appointment: livia.pancu@tranzit.org

Aparte Gallery – Monday to Friday, 12.00 – 17.00h. Contact:

High-resolution images and interview requests are available upon request.

COMUNICAT DE PRESĂ

Expoziție: We, the People…

 

Artiști și colective artistice participante:

Dan Acostioaei, Matei Bejenaru, Florin Bobu, Radu Carnariu, Alexandra Croitoru, Daniel García Andújar, Ferenc Gróf, Igor Grubić, Oliver Hangl, Leopold Kessler, Tudor Pătrașcu, Dan Perjovschi, Martin Piaček, Tomáš Rafa, Société Réaliste, Ștefan Rusu, Mihai Savin, Mona Vătămanu & Florin Tudor.
Curator: Cristian Nae | Curator asistent: Cristiana Ursache
Arhitectură expozițională: Lavinia German
Spații: Galeria Aparte (UNAGE Iași, Str. Sărăriei nr. 189) și tranzit.ro/Iași (Str. Sf. Atanasie nr. 25)
Perioadă: 13 noiembrie – 13 decembrie 2026
Vernisaj: 13 noiembrie 2026

 

IAȘI, ROMÂNIA — Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă (ICMA) anunță deschiderea, pe 13 noiembrie, a expoziției internaționale de grup We, the People…, un proiect curatorial care chestionează fragilitatea structurală a suveranității democratice moderne. Expoziția cartografiază o rețea transnațională de nevroze politice comune, punând în tensiune practici artistice angajate politic și social dintr-un spațiu est-european extins și dincolo de acesta, prin participarea unor artiști din Spania, Croația, Slovacia, Austria, Ungaria, Republica Moldova și România.

Evenimentul reprezintă o ocazie rară pentru publicul local de a intra în contact cu practici artistice de relevanță internațională. Selecția include lucrări semnate de artiști ale căror creații au fost colecționate sau prezentate în expoziții organizate de instituții de prestigiu precum MoMA PS1 (New York), MACBA (Barcelona), Tate Modern (Londra), Centre Pompidou (Paris), Ludwig Múzeum (Budapest), Jeu de Paume (Paris) sau Kunsthalle Bratislava, alături de proiecte noi, adaptate special de artiștii invitați pentru spațiile din Iași.

Sintagma „We the People”, care deschide preambulul Constituției Statelor Unite, a funcționat mult timp ca un mit fondator al democrației. Astăzi, însă, însăși ideea de „popor” este fracturată de lupte acerbe pentru reprezentare, de trasarea granițelor apartenenței și de aproprieri politice concurente. Cooptată de narațiuni naționaliste și conservatoare de dreapta, comunitatea — imaginată ca omogenă — a devenit un instrument de mobilizare identitară și de excludere. Pe fondul crizelor economice suprapuse, al războaielor și al precarității sociale, retorica revanșardă și autoritară a recucerit treptat spațiul public. În România, decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 de a anula întregul proces electoral pentru alegerea Președintelui României a făcut vizibilă falia profundă dintre imaginarul progresist și cel suveranist-conservator. Democrația însăși se află prinsă în această coliziune: fragilă, contestată și vulnerabilă.

Evitând deopotrivă neutralitatea declarată și pedagogia moralizatoare, practica curatorială propusă de Cristian Nae se configurează ca un aparat agonistic: un spațiu în care antagonismele sunt expuse și puse în tensiune, fără promisiunea falsă a unei reconcilieri facile. Densitatea spațială a lucrărilor, coliziunea registrelor vizuale și cacofonia auditivă transformă Galeria Aparte și tranzit.ro/Iași în câmpuri de presiune senzorială. Retorica populistă, fantasmele purității naționale și clișeele patriotice pătrund în spațiile expoziționale, se intersectează și se ciocnesc, lăsând puțin loc pentru confortul spectatorului detașat.

Expoziția nu propune o identitate colectivă alternativă și nici mitul salvator al unui consens recuperat. În schimb, funcționează ca o cameră de compresie a nevrozelor noastre politice colective — un loc în care imaginile, gesturile și vocile se aglomerează și interferează, făcând palpabilă criza profundă care tulbură viața democratică.

Proiect organizat de: Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă (ICMA), în cadrul proiectului We, the People, finanțat de Primăria Municipiului Iași în anul 2026 și de Ministerul Educației și Cercetării prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI), cod de proiect CNFIS-FDI-2026-F-1077.

Prezentat în cadrul programului: găzduit de tranzit.ro/ Iași.

Contact pentru presă și vizite:

Galeria Aparte: Luni-Vineri, 12.00-17.00 Contact: cristiana.ursache@gmail.com

Tranzit.ro/Iași: Vizite cu programare: livia.pancu@tranzit.org

Imagini la rezoluție mare și solicitări de interviuri sunt disponibile la cerere.

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