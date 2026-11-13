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(AUDIO) Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos sărbătorește Ziua Școlii prin activități dedicate educației incluzive

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 10:12


Astăzi, 13 noiembrie, când este marcată Ziua Internațională a Educației Copiilor Nevăzători, Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos, județul Iași, sărbătorește Ziua Școlii, printr-o serie de activități dedicate educației incluzive.

Evenimentele se desfășoară sub deviza „A.C.T. – Atinge. Conectează. Transformă.” și reunesc elevi, profesori, voluntari și reprezentanți ai comunității locale.

Programul include activități educative, lecții demonstrative, ateliere de creație, momente artistice și acțiuni de sensibilizare, după cum a declarat pentru postul nostru de radio, Cătălin Condrea, directorul Liceului Special „Moldova” din Târgu Frumos: ”Ziua datează din 1946, declarată de Organizația Mondială a Sănătății. Pentru noi este foarte importantă pentru că ne patroneează școala. Liceul nostru are profil de școlarizare a copiilor cu dizabilități de vedere. În fiecare an o marcăm prin activități diverse, în special ne interesează să fim văzuți, să fim înțelești și comunitatea să învețe din ceea ce facem noi pentru a facilita integrarea și comunicarea cât mai bună.”

Între evenimentele organizate, astăzi, se numără o lecție integrată de chimie, realizată în colaborare cu elevii Școlii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu”. De asemenea, elevii cu deficiențe de vedere participă la activități organizate la Primăria Târgu Frumos și la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului.

După-amiază, mai mulți voluntari internaționali de la organizația Asirys – Super Tineri vor desfășura activități artistice cu elevii Liceului Special ”Moldova” din Târgu Frumos.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO afiș eveniment)

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