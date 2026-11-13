Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vremea trece de la o extremă la alta. Meteorologii anunţă temperaturi în scădere şi intensificări ale vântului în următoarele zile

Vremea trece de la o extremă la alta. Meteorologii anunţă temperaturi în scădere şi intensificări ale vântului în următoarele zile

Vremea trece de la o extremă la alta. Meteorologii anunţă temperaturi în scădere şi intensificări ale vântului în următoarele zile
Foto: rhdr

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 07:21

Vor urma câteva zile cu multe schimbări din punct de vedere meteorologic.

Astăzi sunt prognozate temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă, cu o maximă de 27 de grade în Oltenia şi Muntenia şi 25 în Capitală.

În weekend însă, se anunţă o schimbare abruptă, spun meteorologii şi vom avea parte de un front atmosferic rece, care va aduce o masă de aer polară iar maximele nu vor mai depăşi 13 grade.

De luni însă, ar urma o nouă încălzire a vremii dar revin şi ploile.

Până diseară este în vigoare un cod galben de ploi valabil pentru zone montane din jumătatea de vest. Apoi trei sferturi din ţară sunt vizate de alerte de vânt: un cod portocaliu pentru zonele montane şi un cod galben valabil în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul Munteniei şi sud-vestul Olteniei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România
Prim plan vineri, 13 noiembrie 2026, 06:16

Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România

Radio România a primit joi, 12 noiembrie, vizita unei delegații a postului public de radio Voice of Vietnam (VOV), condusă de Vu Hai Quang,...

Delegație oficială de la Voice of Vietnam, vizită de lucru la Radio România
(AUDIO) Consilierii locali de Iași au decis să se constituie în parte civilă prejudiciată în dosarul Păcura
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 17:00

(AUDIO) Consilierii locali de Iași au decis să se constituie în parte civilă prejudiciată în dosarul Păcura

Consilierii locali de Iași au decis să se constituie în parte civilă prejudiciată în dosarul Păcura. Un proiect de hotărâre în acest sens,...

(AUDIO) Consilierii locali de Iași au decis să se constituie în parte civilă prejudiciată în dosarul Păcura
(UPDATE) A fost activat Planul Roșu de intervenție la o școală din jud. Neamț
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 12:42

(UPDATE) A fost activat Planul Roșu de intervenție la o școală din jud. Neamț

UPDATE 16:45 – Echipajele unității specializate de intervenție pregătite să gestioneze incidente care implică materii Chimice, Biologice,...

(UPDATE) A fost activat Planul Roșu de intervenție la o școală din jud. Neamț
(AUDIO) Adolescenții din Piatra-Neamț, învățați cum să identifice manipularea și abuzul
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 12:38

(AUDIO) Adolescenții din Piatra-Neamț, învățați cum să identifice manipularea și abuzul

80 de tineri din Piatra-Neamț participă la un proiect pilot de prevenire și conștientizare a abuzului, dezvoltat de Asociația ”Femei de...

(AUDIO) Adolescenții din Piatra-Neamț, învățați cum să identifice manipularea și abuzul
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 12:25

(AUDIO) Proiectul „Teatrul trece Bacul” este implementat, începând de astăzi, la Teatrul ”Luceafărul” din Iași

Proiectul „Teatrul trece Bacul” este implementat, începând de astăzi, la Teatrul ”Luceafărul” din Iași. Spectacolele se desfășoară...

(AUDIO) Proiectul „Teatrul trece Bacul” este implementat, începând de astăzi, la Teatrul ”Luceafărul” din Iași
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 11:49

(AUDIO) Aglomeraţie la Vama Siret, o coloană de tiruri, se întinde deja pe câţiva kilometri

Trafic intens pe drumul național 2, între Suceava și punctul de trecere a frontierei Siret, din cauza numărului mare de camioane care se...

(AUDIO) Aglomeraţie la Vama Siret, o coloană de tiruri, se întinde deja pe câţiva kilometri
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 10:21

21 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PENTRU COMITEREA DE INFRACȚIUNI DE ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC

21 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PENTRU COMITEREA DE INFRACȚIUNI DE ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC _La data de 12 noiembrie 2026,...

21 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE DOMICILIARĂ, PENTRU COMITEREA DE INFRACȚIUNI DE ACCES ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC
Prim plan joi, 12 noiembrie 2026, 10:19

Descinderi DIICOT/Vizaţi – şeful Biroului Vamal Constanţa, un şef de la ANAF Bacău şi directori de la Oil Terminal (surse)

Şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil...

Descinderi DIICOT/Vizaţi – şeful Biroului Vamal Constanţa, un şef de la ANAF Bacău şi directori de la Oil Terminal (surse)