Vremea trece de la o extremă la alta. Meteorologii anunţă temperaturi în scădere şi intensificări ale vântului în următoarele zile

Foto: rhdr

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 07:21

Vor urma câteva zile cu multe schimbări din punct de vedere meteorologic.

Astăzi sunt prognozate temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă, cu o maximă de 27 de grade în Oltenia şi Muntenia şi 25 în Capitală.

În weekend însă, se anunţă o schimbare abruptă, spun meteorologii şi vom avea parte de un front atmosferic rece, care va aduce o masă de aer polară iar maximele nu vor mai depăşi 13 grade.

De luni însă, ar urma o nouă încălzire a vremii dar revin şi ploile.

Până diseară este în vigoare un cod galben de ploi valabil pentru zone montane din jumătatea de vest. Apoi trei sferturi din ţară sunt vizate de alerte de vânt: un cod portocaliu pentru zonele montane şi un cod galben valabil în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul Munteniei şi sud-vestul Olteniei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro