A fost activat Planul Roșu de intervenție la o școală din jud. Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 12:42 / actualizat: 12 noiembrie 2026, 14:04

UPDATE 13:58 – Mai mulți elevi, dar și un angajat de la Liceul „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, județul Neamț, care au acuzat dureri de cap, amețeli şi usturime în gât, au fost transportaţi la spital.

A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie, după cum au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au adăugat că toate persoanele din unitatea de învățământ au fost evacuate.

În total, la spital au ajuns 22 de elevi și un adult care au acuzat stări de său.

În acest caz a fost alertat inclusiv echipajul Chimic, Biologic, Radiologic şi Nuclear din cadrul ISU Iaşi.

A fost activat Planul Roșu, începând cu ora 12:32.

10 copii au fost preluați de echipajele SAJ, SMURD și ATPVM și vor fi transportați la spital

Misiune recunoaștere zonă la Liceul „Vasile Alecsandri” Săbăoani, Corpul C. Sunt 7 copii de clasa a VI-a, (din aceeași sală) care acuză dureri de cap, usturime în gât și amețeli.

La locul evenimentului s-au deplasat echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD, o autospecială de transport personal și victime multiple

A fost mobilizat și un echipaj de la SAJ.

De asemenea a fost prealertat și echipajul CBRN de la ISU Bacău.

Radio Iași/Gianina Buftea