Scorpions Iași – victorii de senzație la Campionatul Mondial de Kickboxing ISKA de la Madrid. Campionii Roxana Agheorgheoaiei și Robert Macovei alături de antrenorul Mihai Constantin cu Mihai Florin Pohoață, la Pulsul Zilei – 12.11.2026.

Expoziție de astrofotografie la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, pe 14 noiembrie 2026. Ciprian Vântdevară, coordonatorul Observatorului Astronomic Bârlad cu Mihai Florin Pohoață – 12.11.2026.

Veți avea ocazia să admirați o expoziție de astrofotografie, care reunește aproximativ 100 de imagini realizate de astronomii amatori: Robert...