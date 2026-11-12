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Scorpions Iași – victorii de senzație la Campionatul Mondial de Kickboxing ISKA de la Madrid. Campionii Roxana Agheorgheoaiei și Robert Macovei alături de antrenorul Mihai Constantin cu Mihai Florin Pohoață, la Pulsul Zilei – 12.11.2026.

"Fabrica de campioni" cum este supranumit pe merit clubul de kickboxing Scorpions Iași și-a respectat și onorat cu brio blazonul la nivel maxim al performanței cu prestații excepționale în ring care au adus medalii și bucurii de neuitat pentru protagoniștii celui mai titrat club al României în acest sport de contact atât de apreciat și care crește constant în aprecierea tinerilor de la noi din țară.

Scorpions Iași – victorii de senzație la Campionatul Mondial de Kickboxing ISKA de la Madrid. Campionii Roxana Agheorgheoaiei și Robert Macovei alături de antrenorul Mihai Constantin cu Mihai Florin Pohoață, la Pulsul Zilei – 12.11.2026.

Publicat de mihaipohoata, 12 noiembrie 2026, 12:04


Sunt Mihai Florin Pohoață și azi vă ofer prilejul întâlnirii atât cu doi dintre campionii Scorpions Iași la Campionatul Mondial de Kickboxing ISKA de la Madrid din Spania, Roxana Agheorgheoaiei și Robert Macovei dar și cu magnificul șlefuitor de diamante în performanță Mihai Constantin, apreciatul și respectatul antrenor de kickboxing și creatorul clubului Scorpions Iași astăzi, joi, 12 noiembrie 2026, în intervalul orar 13:30 – 13:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Scorpions Iași.

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