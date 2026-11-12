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GERDBAND [DE] – Concert extraordinar de jazz

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 12:06


20 noiembrie 2026, ora 19:00

Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” Iași

Bilete online: https://eventbook.ro/music/bilete-gerdband-concert-extraordinar-de-jazz

 

Vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, publicul ieșean este invitat la un concert extraordinar de jazz cu GERDBAND, un trio german remarcabil, a cărui muzică contopește virtuozitatea, improvizația și sensibilitatea într-un univers sonor aparte.

Gerd Baier (pian/compoziție), Mario Fadani (contrabas) și Dirik Schilgen (tobe) îmbină cu măiestrie groove-uri moderne, sonorități atmosferice, improvizații surprinzătoare, tempo-uri upbeat și influențe clasice, creând stări intense, de la momente efervescente și pline de energie la cele de introspecție profundă.

Fiecare piesă marca GERDBAND este o conversație deschisă între muzicieni și public, irepetabilă în aceeași formă, o poveste creată în timp real, cu teme antrenante, improvizații complexe și o interpretare care, de la prima până la ultima notă, impresionează prin tehnică, intensitate și sensibilitate.

Bucurându-se de aprecierea criticii de specialitate, GERDBAND s-a impus prin originalitate, virtuozitate, compoziții structurate și dinamici texturate, fiind plasat în aceeași ligă de elită cu Bobo Stenson Trio, Marcin Wasilewski Trio, Michael Wollny Trio, Esbjörn Svensson Trio și Tingvall Trio, formații care explorează o estetică similară.

„Nevertheless”, lansat sub egida Personality Records, nu este doar albumul etalon al trio-ului german, ci și un adevărat manifest artistic, care demonstrează curajul de a explora teritorii sonore necartografiate. Albumul a fost remarcat pentru echilibrul dintre structura compozițională a lui Gerd Baier și libertatea de improvizație a trioului, definind astfel o semnătură acustică originală și complexă.

INFORMAȚII UTILE:

– Evenimentul va începe la ora 19:00;

– Accesul în sală se face în intervalul orar 18:30 – 19:00;

– Biletele se pot achiziționa doar online;

– Filmările, fotografiatul cu aparate profesionale şi folosirea blitz-ului, sunt INTERZISE pe toată durata evenimentului.

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German Iași și FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, cu sprijinul Goethe-Institut București și al Ministerului Științei, Cercetării și Artei din Baden-Württemberg.

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