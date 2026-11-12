(AUDIO) Adolescenții din Piatra-Neamț, învățați cum să identifice manipularea și abuzul

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 12:38





80 de tineri din Piatra-Neamț participă la un proiect pilot de prevenire și conștientizare a abuzului, dezvoltat de Asociația ”Femei de Piatra”.

În cadrul acestui program, gândit împreună cu un psiholog, s-a desfășurat primul atelier dedicat adolescenților care se pregătesc să plece din familie și să își construiască propriul drum.

Participanții au discutat despre propriile valori, nevoi și convingeri, explorând conceptul de „casă” ca spațiu personal ce include corpul, emoțiile și limitele fiecăruia.

Totodată, prin acest program pilot, adolescenții află cum pot identifica comportamentele manipulatoare, cum îi protejează instituțiile statului și la ce linii telefonice gratuite pot apela în situații de abuz.

Deocamdată, inițiativa se desfășoară exclusiv în Piatra-Neamț, însă organizatorii își doresc să extindă aceste activități în cât mai multe licee și universități, după cum a declarat, pentru Radio Iași, președinta Asociației Femei de Piatra, Alexandra Anastasiei: ”Violența de gen vreau să spun că nu există doar în familie, iar într-o universitate, într-un mediu academic, poate însemna avansuri sexuale nedorite, poate însemna, nu știu, comentarii umilitoare sau presiuni venite din partea unei persoane aflate într-o poziție de autoritate. E foarte important să ajungem să identificăm un comportament abuziv și să înțelegem că repetarea, dezechilibrul de putere, amenințarea și lipsa consimțământului sunt semnale de alarmă. E clar că trebuie să avem ceea ce noi încercăm să facem la Neamț, avem un program pilot în care avem 80 de tineri și încercăm cu ei să identificăm formele de abuz, să vedem ce facem după ce identificăm o persoană care se află într-o situație de abuz și cum ne protejează instituțiile, cum putem să apelăm la linii de telefon gratuite. Avem resurse, dar ele trebuie făcute cunoscute, atât în licee cât și în universități și noi ne dorim să facem asta, o facem pro bono în momentul de față, nu ne finanțează nimeni, dar ne dorim să facem o diferență pentru că noi credem că dacă putem să schimbăm puțin comportamentul sau să conștientizăm anumite comportamente abuzive, considerăm că ne-am făcut treaba și menirea.”

(Radio Iaşi/Maria Nedelcu/FOTO imagine ilustrativă Femei de Piatra)