Demersuri pentru elaborarea proiectului de buget pe anul 2027

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 07:23

Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educaţiei şi Academia Română nu au transferat în aplicaţia eBuget toate propunerile de limitare a cheltuielilor pentru elaborarea bugetului pe 2027, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit calendarului anunţat de guvern, cele trei instituţii mai au la dispoziţie doar o zi pentru a-şi încărca propunerile în platforma creată special în acest scop.

„Rigoarea în pregătirea bugetului este o condiţie pentru predictibilitate şi pentru administrarea responsabilă a finanţelor publice”, a declarat Alexandru Nazare, precizând că pentru justificarea fiecărei cheltuieli, trebuie completate toate sursele sale de finanţare, fie că acestea sunt bugetul de stat, venituri proprii, subvenţii sau fonduri externe nerambursabile. Această abordare este necesară pentru a avea o imagine completă asupra finanţării programelor bugetare şi continuarea traiectoriei de reducere a deficitului şi în anul următor, a mai spus Nazare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro