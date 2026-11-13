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Angajaţii companiilor de interes strategic aflate în reorganizare vor fi plătiţi din fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Angajaţii companiilor de interes strategic aflate în reorganizare vor fi plătiţi din fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 06:27

Angajaţii companiilor de interes strategic aflate în reorganizare vor fi plătiţi timp de un an din fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, a decis ieri guvernul, care a extins această formă de sprijin de la 6 la 12 luni.

Primul beneficiar este combinatul Siderurgic Liberty de la Galaţi, a precizat purtătorul de cuvânt al executivului Dan Cărbunaru.

Tot în şedinţa de ieri a fost aprobat şi un set de măsuri pentru a fi creat un cadru unitar şi transparent de autorizare a sistemelor de irigaţii locale, care vizează dezvoltarea infrastructurii de irigaţie şi monitorizarea consumului de apă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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