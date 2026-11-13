Angajaţii companiilor de interes strategic aflate în reorganizare vor fi plătiţi din fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 06:27

Angajaţii companiilor de interes strategic aflate în reorganizare vor fi plătiţi timp de un an din fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, a decis ieri guvernul, care a extins această formă de sprijin de la 6 la 12 luni.

Primul beneficiar este combinatul Siderurgic Liberty de la Galaţi, a precizat purtătorul de cuvânt al executivului Dan Cărbunaru.

Tot în şedinţa de ieri a fost aprobat şi un set de măsuri pentru a fi creat un cadru unitar şi transparent de autorizare a sistemelor de irigaţii locale, care vizează dezvoltarea infrastructurii de irigaţie şi monitorizarea consumului de apă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro