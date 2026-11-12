Sens Unic | Când ar trebui să ne pună pe gânduri respirația copilului? Interviu cu dr. Aniela Rugină

Publicat de Iuliana Bubuianu, 12 noiembrie 2026, 13:53

Când nu mai este vorba doar despre o viroză și ce semne nu ar trebui ignorate de părinți? Cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Pneumoniei, marcată anual pe 12 noiembrie, Alexandra Anita Baciu a discutat cu dr. Aniela Rugină, medic primar pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, despre respirația copilului, pneumonie și momentul în care este necesar consultul medical.

Interviul, realizat pentru emisiunea „Sens Unic”, poate fi ascultat aici: