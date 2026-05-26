(INTERVIU) Iașiul găzduiește etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică. Inspector Irina Zamfirescu: „Avem proiecte care vizează dezvoltarea societății noastre în ansamblu și îmbunătățirea calității vieții.”

Publicat de andreeadaraban, 26 mai 2026, 11:24

La Iași începe, astăzi, etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică, eveniment care reunește până pe 29 mai aproximativ 380 de elevi și 100 de cadre didactice din întreaga țară. Competiția este organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, sub egida Ministerului Educației, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Festivitatea de deschidere are loc de la ora 17:30, în Aula „George Emil Palade” a universității ieșene, iar în zilele de 27 și 28 mai participanții își vor prezenta proiectele în cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală.

Inspectorul de fizică din cadrul ISJ Iași, Irina Zamfirescu, a explicat la Radio Iași că Olimpiada Națională de Creativitate Științifică este „o competiție națională de proiecte științifice, organizată anual și care vizează dezvoltarea competențelor de cercetare, inovare, tehnologie digitală și gândire critică”.

Concursul este structurat pe trei secțiuni, respectiv științe fundamentale, științe aplicate și tehnologia informației și se adresează atât elevilor de gimnaziu, cât și celor de liceu.

Potrivit Irinei Zamfirescu, obiectivul principal este atragerea elevilor către domeniile științifice încă din clasele gimnaziale și dezvoltarea capacității lor de a găsi soluții pentru problemele societății. „Urmărim identificarea elevilor capabili de performanță și orientarea lor către domeniile științific și ingineresc, în vederea stimulării și dezvoltării talentului și creativității”, a declarat aceasta.

La ediția din acest an participă 183 de echipe formate din câte doi elevi, care au lucrat timp de un an la proiectele înscrise în concurs. Printre exemplele oferite de organizatori se numără proiectul „HexaMorph”, ce presupune realizarea unui robot, dar și „EcoGuard”, un sistem de roboței destinat monitorizării respectării normelor de protecție a mediului. „Avem proiecte care vizează dezvoltarea societății noastre în ansamblu și îmbunătățirea calității vieții”, a subliniat Irina Zamfirescu.

Județul Iași este reprezentat de cinci echipe provenite de la Liceul Internațional Spectrum, Școala Gimnazială „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Miron Costin” și Liceul Teoretic de Informatică.

Proiectele vor fi evaluate de o comisie formată din specialiști din mai multe centre universitare din țară, printre criteriile principale numărându-se originalitatea, creativitatea și relevanța pentru nevoile societății.

Cei mai buni concurenți vor avea șansa de a se califica la etapa internațională a Olimpiadei de Creativitate Științifică.

Festivitatea de premiere este programată pe 29 mai, de la ora 10:00, în Aula Universității de Medicină și Farmacie din Iași.

Instituțiile implicate in organizare Olimpiadei de Creativitate Științifică de la Iași: Primăria Municipiului Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Compania Fiterman Pharma, Compania Adservio, Compania Cotnari, Compania Quartz Matrix, Colegiul National „Emil Racoviță” Iași, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Școala Profesională Cotnari, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași.

