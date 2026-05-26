Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » Locuitori din Iași și Cașin – județul Bacău – invitați la Bruxelles

Locuitori din Iași și Cașin – județul Bacău – invitați la Bruxelles

Locuitori din Iași și Cașin – județul Bacău – invitați la Bruxelles

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 10:39

Locuitorii din municipiul Iași și comuna Cașin – județul Bacău – sunt invitați să modeleze viitorul Europei, prin participarea la Întrunirea Cetățenilor europeni privind Reziliența Democratică. Echipele de recrutori ai Comisiei Europene vor merge din ușă în ușă, în perioada 22 mai-6 iunie pentru a împărți invitațiile la Întrunirea programată pentru toamna acestui an.

În luna mai, Comisia Europeană lansează o campanie unică de recrutare la domiciliu în întreaga UE pentru a invita cetățenii să participe la următoarea Întrunire a Cetățenilor Europeni. Această Întrunire se va concentra asupra modului în care putem face democrațiile noastre rezistente, echitabile și incluzive. Inițiativa face parte din angajamentul tot mai mare al UE față de democrația participativă, asigurându-se că persoane din toate categoriile sociale contribuie la modelarea politicilor UE.

Recrutorii merg în comunități din întreaga Europă

Pe parcursul a câtorva săptămâni din mai și iunie, recrutorii vor vizita locații selectate prin tragere la sorți în toate cele 27 de state membre ale UE pentru a invita personal locuitorii să participe. Pe lângă Iași și Cașin, mai sunt vizate pentru această Întrunire locuitori din Tulcea – județul Tulcea, Joseni – județul Harghita, Cugir și Fărău – județul Alba și Stâlpu – județul Buzău. Această metodă asigură fiecărui cetățean șanse egale de a fi abordat, indiferent de locul în care locuiește, de mediul său de proveniență sau de implicarea anterioară în politici publice.

Selecția prin tragere la sorți

Toți locuitorii care sunt abordați și își exprimă interesul se pot înregistra pentru a face parte din grupul de selecție. Din acest grup, un grup final va fi ales prin tragere la sorți, adică printr-un algoritm, utilizând o metodă care asigură componența unui grup reprezentativ pentru diversitatea UE în ceea ce privește vârsta, sexul, educația, locația geografică și mediul socio-economic.

Cetățenii selectați se vor reuni ca o mini-Europă: 150 de persoane care lucrează cot la cot pentru a delibera și a oferi consultanță cu privire la modul în care putem contribui la protejarea valorilor democratice și a participării zilnice la societate.

Construirea unei Europe mai reziliente

Această Întrunire a Cetățenilor va contribui la consolidarea rezilienței democratice. Sub îndrumarea experților, participanții vor discuta subiecte precum accesarea informațiilor de încredere, înțelegerea drepturilor lor, implicarea în comunitățile lor și participarea cu încredere la viața democratică – atât online, cât și offline. Reunind voci din întreaga Uniune, UE își propune să dezvolte strategii care funcționează pentru toată lumea.

Și cetățenii care nu sunt pe harta acestei recrutări pot să-și facă auzită vocea. Mai multe pe platforma oficială a Întrunirii Cetățenilor Europeni: https://citizens.ec.europa.eu/online-debate-democratic-resilience_ro

Etichete:
Copiii internați la Socola au nevoie de un loc unde să se joace. Pe 1 iunie, Iașul lansează 8.000 de rățuște ca să îi ajute și oferă 500 de euro pentru locul 1!
Fapt divers vineri, 15 mai 2026, 09:21

Copiii internați la Socola au nevoie de un loc unde să se joace. Pe 1 iunie, Iașul lansează 8.000 de rățuște ca să îi ajute și oferă 500 de euro pentru locul 1!

Există un compartiment de neuropsihiatrie pediatrică la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași unde copii și adolescenți trec prin...

Copiii internați la Socola au nevoie de un loc unde să se joace. Pe 1 iunie, Iașul lansează 8.000 de rățuște ca să îi ajute și oferă 500 de euro pentru locul 1!
Iaşi: Un secol de la primul zbor comercial din România va fi celebrat în weekend
Fapt divers miercuri, 13 mai 2026, 06:26

Iaşi: Un secol de la primul zbor comercial din România va fi celebrat în weekend

Iaşiul va deveni, în perioada 15 – 17 mai, scena unuia dintre cele mai mari spectacole aviatice organizate în cadrul TAKE OFF IAS –...

Iaşi: Un secol de la primul zbor comercial din România va fi celebrat în weekend
TUIASI, prezentă la BR41N.IO Global Hackathon 2026 cu un proiect inovator de control neuronal al unui scaun cu rotile
Fapt divers joi, 7 mai 2026, 16:10

TUIASI, prezentă la BR41N.IO Global Hackathon 2026 cu un proiect inovator de control neuronal al unui scaun cu rotile

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași...

TUIASI, prezentă la BR41N.IO Global Hackathon 2026 cu un proiect inovator de control neuronal al unui scaun cu rotile
Deplasări de tehnică și personal militar ale Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” pentru participarea la exerciții de instruire
Fapt divers joi, 7 mai 2026, 13:47

Deplasări de tehnică și personal militar ale Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” pentru participarea la exerciții de instruire

Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, în perioada mai–iunie, convoaie de tehnică militară...

Deplasări de tehnică și personal militar ale Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” pentru participarea la exerciții de instruire
Fapt divers luni, 4 mai 2026, 12:37

ANCHETĂ: Unu din trei copii își dorește mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber și aproape jumătate dintre copii vor mai mult timp pentru somn: timpul petrecut online este de trei ore sau mai mult în cazul a 62% dintre copii

București, 4 mai 2026:  Aproape unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn; procentul crește odată cu vârsta, de la...

ANCHETĂ: Unu din trei copii își dorește mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber și aproape jumătate dintre copii vor mai mult timp pentru somn: timpul petrecut online este de trei ore sau mai mult în cazul a 62% dintre copii
Fapt divers luni, 4 mai 2026, 11:31

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași dedică o săptămână întreagă stării de bine a angajaților săi

STRONGER TOGETHER — Săptămâna Stării de Bine la TUIASI | 4–10 mai 2026   Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” din Iași...

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași dedică o săptămână întreagă stării de bine a angajaților săi
Fapt divers duminică, 3 mai 2026, 08:51

Sfaturi pentru turiştii aflaţi pe munte

Stratul de zăpadă de la Bâlea Lac a atins aproape 1,5 m, iar accesul în zonă se face în această perioadă doar cu telecabina,...

Sfaturi pentru turiştii aflaţi pe munte
Fapt divers vineri, 1 mai 2026, 10:28

Conform Eurostat, România este pe locul III în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte populaţia aflată în risc de sărăcie

România este pe locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte populaţia aflată în risc de sărăcie. Cele mai noi date Eurostat...

Conform Eurostat, România este pe locul III în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte populaţia aflată în risc de sărăcie