Locuitori din Iași și Cașin – județul Bacău – invitați la Bruxelles

Publicat de Andreea Drilea, 26 mai 2026, 10:39

Locuitorii din municipiul Iași și comuna Cașin – județul Bacău – sunt invitați să modeleze viitorul Europei, prin participarea la Întrunirea Cetățenilor europeni privind Reziliența Democratică. Echipele de recrutori ai Comisiei Europene vor merge din ușă în ușă, în perioada 22 mai-6 iunie pentru a împărți invitațiile la Întrunirea programată pentru toamna acestui an.

În luna mai, Comisia Europeană lansează o campanie unică de recrutare la domiciliu în întreaga UE pentru a invita cetățenii să participe la următoarea Întrunire a Cetățenilor Europeni. Această Întrunire se va concentra asupra modului în care putem face democrațiile noastre rezistente, echitabile și incluzive. Inițiativa face parte din angajamentul tot mai mare al UE față de democrația participativă, asigurându-se că persoane din toate categoriile sociale contribuie la modelarea politicilor UE.

Recrutorii merg în comunități din întreaga Europă

Pe parcursul a câtorva săptămâni din mai și iunie, recrutorii vor vizita locații selectate prin tragere la sorți în toate cele 27 de state membre ale UE pentru a invita personal locuitorii să participe. Pe lângă Iași și Cașin, mai sunt vizate pentru această Întrunire locuitori din Tulcea – județul Tulcea, Joseni – județul Harghita, Cugir și Fărău – județul Alba și Stâlpu – județul Buzău. Această metodă asigură fiecărui cetățean șanse egale de a fi abordat, indiferent de locul în care locuiește, de mediul său de proveniență sau de implicarea anterioară în politici publice.

Selecția prin tragere la sorți

Toți locuitorii care sunt abordați și își exprimă interesul se pot înregistra pentru a face parte din grupul de selecție. Din acest grup, un grup final va fi ales prin tragere la sorți, adică printr-un algoritm, utilizând o metodă care asigură componența unui grup reprezentativ pentru diversitatea UE în ceea ce privește vârsta, sexul, educația, locația geografică și mediul socio-economic.

Cetățenii selectați se vor reuni ca o mini-Europă: 150 de persoane care lucrează cot la cot pentru a delibera și a oferi consultanță cu privire la modul în care putem contribui la protejarea valorilor democratice și a participării zilnice la societate.

Construirea unei Europe mai reziliente

Această Întrunire a Cetățenilor va contribui la consolidarea rezilienței democratice. Sub îndrumarea experților, participanții vor discuta subiecte precum accesarea informațiilor de încredere, înțelegerea drepturilor lor, implicarea în comunitățile lor și participarea cu încredere la viața democratică – atât online, cât și offline. Reunind voci din întreaga Uniune, UE își propune să dezvolte strategii care funcționează pentru toată lumea.

Și cetățenii care nu sunt pe harta acestei recrutări pot să-și facă auzită vocea. Mai multe pe platforma oficială a Întrunirii Cetățenilor Europeni: https://citizens.ec.europa.eu/online-debate-democratic-resilience_ro