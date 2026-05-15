Prima pagină » Fapt divers » Copiii internați la Socola au nevoie de un loc unde să se joace. Pe 1 iunie, Iașul lansează 8.000 de rățuște ca să îi ajute și oferă 500 de euro pentru locul 1!

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2026, 09:21

Există un compartiment de neuropsihiatrie pediatrică la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași unde copii și adolescenți trec prin unele dintre cele mai grele perioade ale vieții lor. Tratamentul înseamnă mai mult decât medicamente, înseamnă mișcare, joacă, aer liber, activități benefice pentru dezvoltarea minții. Deocamdată, micuții pacienți nu au un spațiu de joacă în aer liber. Cluburile Rotaract din Iași vor să schimbe asta.

Pe 1 iunie 2026, de Ziua Internațională a Copilului, Parcul „Regina Maria” din Podu Roș devine scena celei de-a patra ediții a Cursei de Rățuște Iași, un eveniment caritabil în care fiecare rățușcă de cauciuc lansată pe râul Bahlui reprezintă o donație directă pentru construirea unui loc de joacă în aer liber pentru pacienții Compartimentului de Neuropsihiatrie Infantilă de la Socola.

Cum funcționează

Cursa de Rățuște este un eveniment caritabil organizat anual de cluburile Rotaract din România, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Principiul este simplu: o rățușcă adoptată înseamnă 10 RON direcționați integral către cauză.

O rățușcă se poate adopta online, prin link-ul de donație disponibil pe paginile de social media ale proiectului (@cursaderatusteiasi pe Instagram, Cursa de Rățuște Iași pe Facebook). Fiecare rățușcă adoptată reprezintă automat o intrare în cursă. Părintele adoptiv al rățuștei câștigătoare

Un proiect cu istoric dovedit

Cursa de Rățuște există de 15 ani în România. La nivel național, în 2025, au concurat aproximativ 60.000 de rățuște în 12 orașe, iar fondurile strânse au depășit pragul de 150.000 de euro.

La Iași, creșterea de la an la an vorbește de la sine:

  • 2023:500 de rățuște, 4.000€ pentru Spitalul „Sf. Maria”
  • 2024:000 de rățuște, 6.500€ pentru Centrul de Zi „Sf. Andrei”
  • 2025:000 de rățuște, 12.500€ pentru Spitalul „Sf. Maria”

În 2026, ținta este 8.000 de rățuște și un spațiu de joacă în curtea unui spital de psihiatrie.

Despre organizatori

Cursa de Rățuște Iași este organizată de cluburile Rotaract din Iași, parte din rețeaua globală Rotaract, aripa tânără a Rotary International, o comunitate de tineri profesioniști implicați în proiecte care rezolvă nevoi reale ale comunităților locale.

