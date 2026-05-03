Sfaturi pentru turiştii aflaţi pe munte

Publicat de Andreea Drilea, 3 mai 2026, 08:51

Stratul de zăpadă de la Bâlea Lac a atins aproape 1,5 m, iar accesul în zonă se face în această perioadă doar cu telecabina, Transfăgărăşanul fiind închis circulaţiei.

O călătorie dus-întors costă 160 de lei, iar instalaţia funcţionează între orele 9:00-17:00, pentru grupuri de cel puţin zece persoane.

Salvamontiştii avertizează că riscul de avalanşă este prezent, iar vremea se poate schimba radical în câteva minute.

Turiştii sunt sfătuiţi să nu plece la drum fără echipament adecvat de iarnă, truse de prim-ajutor şi baterii de rezervă pentru telefon. Totodată, este recomandat să-şi anunţe întotdeauna traseul ales înainte de a porni la drum.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro