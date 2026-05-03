Guvernul va anunţa stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte

Publicat de Andreea Drilea, 3 mai 2026, 08:54 / actualizat: 3 mai 2026, 11:12

Guvernul va anunţa mâine stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte şi va adopta două ordonaţe de urgenţă menite să accelereze absorbţia.

România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR, iar pentru a nu pierde din fonduri mai trebuie realizate multe reforme, a atras atenţia premierului Ilie Bolojan, subliniind că unele se pot rezolva prin ordine de ministru sau hotărâri de guvern, dar pentru altele este nevoie de legi adoptate în parlament. Cea mai grea pare să fie legată de legea salarizării unitare, în contextul în care nu există consens politic. Ilie Bolojan avertizează că fără această lege, România ratează o tranşă de peste 700 de milioane de euro.

Ilie Bolojan: Legea de salarizare unitară în sectorul public este un jalon foarte important şi avem două posibilităţi în lumea politică: să creăm aşteptări care nu pot fi onorate, lucru care în mod cert se va întoarce împotriva celor care vor face asta, pentru că oamenii vor vedea că nu există resurse să se crească mai mult decât avem posibilităţile, sau a doua variată, pe care o susţinem: să avem o discuţie transparentă, care sunt posibilităţile României, pentru că de această lege şi de celelalte câteva legi depind de fiecare accesarea a 700 de milioane de euro.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Guvernul va prezenta luni stadiul atragerii fondurilor PNRR şi va adopta două ordonanţe de urgenţă pentru a accelera absorbţia acestora
România a recuperat aproape 351 de milioane de euro din fondurile iniţial suspendate prin cererea de plată numărul 3 din PNRR, însă pierde...

Trafic lejer pe principalele drumuri din țară, aglomerație așteptată spre mare și munte
Se circulă bine la această oră pe drumurile principale din ţară, spre după-amiază este de aşteptat ca drumurile între staţiuni de la mare...

Sfârşitul lunii mai ar putea aduce o grevă generală în sistemul de educaţie şi blocarea finalului de an şcolar
Sfârşitul lunii mai ar putea aduce o grevă generală în sistemul de educaţie şi blocarea finalului de an şcolar, inclusiv a examenelor de...

Prețurile carburanților înregistrează o nouă creștere
Prețurile carburanților înregistrează o ușoară creștere față de zilele precedente, motorina depășind pragul de 9,3 lei pe litru în...

Lege promulgată/Părinţii copiilor cu Down sau tulburări din spectrul autist – consiliere decontată de stat

Părinţii ori tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist pot beneficia de servicii de consiliere psihologică,...

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina au avut loc în această dimineaţă, în apropierea graniţei fluviale cu România (MApN)

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina au avut loc în această dimineaţă, în apropierea graniţei fluviale cu România, anunţă Ministerul...

Pensia specială non-contributivă va fi redusă cu 85% în cazul celor care vor să lucreze în continuare în sectorul public

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat în şedinţa de guvern de astăzi. Documentul introduce şi...

Autorităţile locale vor putea accesa împrumuturi fără dobândă pentru a putea finaliza proiectele din PNRR

Autorităţile locale vor putea accesa împrumuturi fără dobândă printr-un mecanism de finanţare temporară pentru a putea finaliza proiectele...

