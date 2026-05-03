Guvernul va anunţa stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte

Publicat de Andreea Drilea, 3 mai 2026, 08:54 / actualizat: 3 mai 2026, 11:12

Guvernul va anunţa mâine stadiul de atragere a fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte şi va adopta două ordonaţe de urgenţă menite să accelereze absorbţia.

România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR, iar pentru a nu pierde din fonduri mai trebuie realizate multe reforme, a atras atenţia premierului Ilie Bolojan, subliniind că unele se pot rezolva prin ordine de ministru sau hotărâri de guvern, dar pentru altele este nevoie de legi adoptate în parlament. Cea mai grea pare să fie legată de legea salarizării unitare, în contextul în care nu există consens politic. Ilie Bolojan avertizează că fără această lege, România ratează o tranşă de peste 700 de milioane de euro.

Ilie Bolojan: Legea de salarizare unitară în sectorul public este un jalon foarte important şi avem două posibilităţi în lumea politică: să creăm aşteptări care nu pot fi onorate, lucru care în mod cert se va întoarce împotriva celor care vor face asta, pentru că oamenii vor vedea că nu există resurse să se crească mai mult decât avem posibilităţile, sau a doua variată, pe care o susţinem: să avem o discuţie transparentă, care sunt posibilităţile României, pentru că de această lege şi de celelalte câteva legi depind de fiecare accesarea a 700 de milioane de euro.

