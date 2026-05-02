Sfârşitul lunii mai ar putea aduce o grevă generală în sistemul de educaţie şi blocarea finalului de an şcolar

Publicat de Andreea Drilea, 2 mai 2026, 08:15

Sfârşitul lunii mai ar putea aduce o grevă generală în sistemul de educaţie şi blocarea finalului de an şcolar, inclusiv a examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat.

Care sunt paşii – aflăm de la corespondentul RRA în Mehedinţi, Mihai Bădescu.

Reporter: Dascălii trebuie să decidă până pe 11 mai dacă vor intra în grevă generală.

Ion Zoican, secretarul general al FSLI: Până în 11 mai strângem semnături. Dacă rezultatul este pozitiv – şi noi sperăm să fie pozitiv – atunci din 25 mai vom declanşa grevă generală.

Reporter: Pe lângă măsurile de austeritate, nemulţumirile sunt generate şi de alte decizii care vor afecta cadrele didactice.

Ion Zoican: Avem legea salarizării în sistemul bugetar, adică va exista un blocaj la salarizare şi, totodată, o nerespectare a Ordonanţei 57 din 2023, când s-a stabilit ca debutantul să pornească de la salariul mediu brut pe economie, adică undeva în jur de 8.600 de lei; în prezent este de 6.440 de lei.

Reporter: Conflictul de muncă ar putea fi declanşat pe 25 mai – spune Ion Zoican.

Ion Zoican: Ca să putem să facem o grevă serioasă şi ca să aibă efect, trebuie blocată încheierea anului şcolar şi a situaţiei şcolare. Dar, totodată, noi îi rugăm pe părinţi, pe elevi să înţeleagă că trebuie să participe şi să fie parte în acest proces şi în aceste demersuri ale noastre, pentru că noi dorim un act educaţional de calitate.

Reporter: Profesorii se tem şi de eventualitatea unor noi reduceri de personal din centrele de excelenţă, cluburile sportive şi Palatul Copiilor.

