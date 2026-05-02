Sfârşitul lunii mai ar putea aduce o grevă generală în sistemul de educaţie şi blocarea finalului de an şcolar

Publicat de Andreea Drilea, 2 mai 2026, 08:15

Sfârşitul lunii mai ar putea aduce o grevă generală în sistemul de educaţie şi blocarea finalului de an şcolar, inclusiv a examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat.

Care sunt paşii – aflăm de la corespondentul RRA în Mehedinţi, Mihai Bădescu.

Reporter: Dascălii trebuie să decidă până pe 11 mai dacă vor intra în grevă generală.

Ion Zoican, secretarul general al FSLI: Până în 11 mai strângem semnături. Dacă rezultatul este pozitiv – şi noi sperăm să fie pozitiv – atunci din 25 mai vom declanşa grevă generală.

Reporter: Pe lângă măsurile de austeritate, nemulţumirile sunt generate şi de alte decizii care vor afecta cadrele didactice.

Ion Zoican: Avem legea salarizării în sistemul bugetar, adică va exista un blocaj la salarizare şi, totodată, o nerespectare a Ordonanţei 57 din 2023, când s-a stabilit ca debutantul să pornească de la salariul mediu brut pe economie, adică undeva în jur de 8.600 de lei; în prezent este de 6.440 de lei.

Reporter: Conflictul de muncă ar putea fi declanşat pe 25 mai – spune Ion Zoican.

Ion Zoican: Ca să putem să facem o grevă serioasă şi ca să aibă efect, trebuie blocată încheierea anului şcolar şi a situaţiei şcolare. Dar, totodată, noi îi rugăm pe părinţi, pe elevi să înţeleagă că trebuie să participe şi să fie parte în acest proces şi în aceste demersuri ale noastre, pentru că noi dorim un act educaţional de calitate.

Reporter: Profesorii se tem şi de eventualitatea unor noi reduceri de personal din centrele de excelenţă, cluburile sportive şi Palatul Copiilor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Lege promulgată/Părinţii copiilor cu Down sau tulburări din spectrul autist – consiliere decontată de stat
Naţional vineri, 1 mai 2026, 09:16

Părinţii ori tutorii legali ai copiilor cu sindrom Down sau cu tulburări din spectrul autist pot beneficia de servicii de consiliere psihologică,...

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina au avut loc în această dimineaţă, în apropierea graniţei fluviale cu România (MApN)
Naţional vineri, 1 mai 2026, 07:53

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina au avut loc în această dimineaţă, în apropierea graniţei fluviale cu România, anunţă Ministerul...

Pensia specială non-contributivă va fi redusă cu 85% în cazul celor care vor să lucreze în continuare în sectorul public
Naţional joi, 30 aprilie 2026, 18:30

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat în şedinţa de guvern de astăzi. Documentul introduce şi...

Autorităţile locale vor putea accesa împrumuturi fără dobândă pentru a putea finaliza proiectele din PNRR
Naţional joi, 30 aprilie 2026, 17:51

Autorităţile locale vor putea accesa împrumuturi fără dobândă printr-un mecanism de finanţare temporară pentru a putea finaliza proiectele...

Naţional joi, 30 aprilie 2026, 17:36

Grand Prix Nova 2026: deSCRIS, ediţia a II-a – concurs de debut pentru scenarii audio originale

Festivalul Internațional Grand Prix Nova lansează a doua ediție a concursului deSCRIS – debut pentru scenarii românești originale, scrise...

Naţional joi, 30 aprilie 2026, 16:26

Măsuri speciale pentru traficul la frontiere în minivacanţa de 1 Mai, prin mobilizarea a 3.500 de poliţişti

Poliţia de Frontieră anunţă că, în perioada minivacanţei de 1 Mai şi Ziua Tineretului, a pregătit un dispozitiv adaptat dinamicii...

Naţional joi, 30 aprilie 2026, 14:01

Salvați Copiii România: Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale

Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale în trei spitale din București: Salvați Copiii...

Naţional joi, 30 aprilie 2026, 06:35

Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat urmează să fie adoptat astăzi de Guvern

Guvernul urmează să adopte, în şedinţa extraordinară de joi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Este vorba...

