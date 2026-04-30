Salvați Copiii România: Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 aprilie 2026, 14:01

Cursă contra-cronometru pentru viața nou-născuților care au nevoie de îngrijiri medicale în trei spitale din București: Salvați Copiii România aleargă pentru a putea achiziționa aparatură medicală vitală, la Semimaratonul București 9-10 mai

București, 30 aprilie 2026 : Trei spitale de primă linie din București, care tratează cazurile de prematuritate severă și alte afecțiuni medicale complexe ale nou-născutului, au apelat la mecanismul de sprijin pus la dispoziție de Organizația Salvați Copiii România, prin care sunt dotate maternitățile, secțiile de terapie intensivă neonatală și de pediatrie cu aparatură și echipamente medicale vitale pentru intervențiile medicale. Astfel, fondurile strânse de echipa Salvați Copiii la Semimaratonul București (9-10 mai) vor contribui la întărirea capacității medicale a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia și a Spitalului Universitar de Urgență București. În total, costurile aparaturii medicale solicitate de medici se ridică la peste 168.000 euro, pentru: ventilator neonatal cu multiple moduri (invaziv, non-invaziv, HFOV), monitor funcții vitale, sistem de cooling, kit ventilație + umidificator, hotă cu flux laminar, ecograf.

Date despre spitale:

În cadrul Departamentului de Terapie Intensivă Nou-Născuți al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” sunt tratați anual copii aflați în stare critică, mulți dintre ei prematuri extrem sau cu malformații severe. Majoritatea necesită intervenții chirurgicale și suport ventilator avansat pe termen lung, ceea ce pune o presiune enormă pe aparatura existentă. Achiziția unui ventilator neonatal performant și a unui monitor de funcții vitale este absolut necesară pentru salvarea acestor pacienți.

Secția de Neonatologie a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia are una dintre cele mai mari capacități de neonatologie din București și îngrijește anual sute de nou-născuți. Numărul ridicat de prematuri creează o nevoie constantă de echipamente de suport medical. Investiția în dotări moderne asigură îngrijire sigură și un start mai bun în viață pentru cei mai vulnerabili copii. Achiziția unui sistem de cooling va permite gestionarea precisă a temperaturii corporale a micilor pacienții.

Secția de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgență București îngrijește anual mii de nou-născuți, inclusiv cazuri extrem de complexe și prematuri proveniți din sarcini cu risc. Terapia intensivă neonatală funcționează constant la capacitate maximă, iar lipsa echipamentelor suficiente afectează accesul egal la tratament. Dotarea cu kituri moderne de ventilație și hote cu flux laminar este esențială pentru reducerea complicațiilor și creșterea șanselor de supraviețuire.

„În secția noastră de terapie intensivă neonatală, fiecare secundă contează. Viața pacienților depinde de echipamente care nu se opresc niciodată. Ventilatoarele și monitoarele funcționează continuu, iar atunci când cedează, trebuie înlocuite imediat, pentru că sprijinul vital nu poate aștepta. Din 2014, Salvați Copiii România este alături de noi în această cursă pentru viață, susținând eforturile dedicate nou-născuților”, a declarat dr. Ana Maria Brădeanu, medic primar neonatologie și coordonator al Compartimentului de Terapie Intensivă Nou-Născuți din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Cursa pentru viață: de ce e necesar programul de combatere a mortalității infantile derulat de Salvați Copiii România

Din anul 2010 până în prezent, Organizația Salvați Copiii s-a implicat activ în dotarea cu echipamente medicale performante și modernizarea a 296 de unități medicale (secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie, obstetrică-ginecologie și cabinete de medicină de familie) din toate județele țării, cu peste 4.100 de echipamente vitale, susținând accesul la servicii de sănătate pentru peste 670.000 de pacienți (nou-născuți, copii, gravide).

Într-un interval de timp record de doar 9 luni și cu eforturi conjugate, Organizația Salvați Copiii România, alături de susținători, a finalizat în 2025 lucrările ample de reabilitare pentru trei secții vitale ale Maternității Polizu: Secția de Terapie Intensivă, Blocul Operator și Secția Obstetrică-Ginecologie 4. Cele mai complexe intervenții au avut loc pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, în Blocul Operator, Secția ATI și spațiile adiacente, zone care nu mai fuseseră renovate complet de peste 40 de ani. În cadrul investiției totale de 3.600.000 de euro, a fost achiziționat și un generator electric capabil să susțină întreaga activitate a spitalului în caz de avarie, precum și aparatură medicală de ultimă generație.

„Programul de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală este de o importanță vitală. Am făcut muncă de pionierat în domeniu și, după 16 ani, programul a devenit unul complex, axat prioritar pe întărirea capacității spitalelor în salvarea și îngrijirea nou-născuților. Avem în medici parteneri de cursă lungă și astfel reușim să sprijinim concret sistemul medical cu ceea ce este necesar, dar eforturile trebuie consolidate cu politici de sănătate coerente și care să corecteze disparitățile”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Organizația Salvați Copiii.

Încă din 2016, Salvați Copiii România participă la Semimaratonul București pentru cauza copiilor născuți prematur, iar rezultatele au fost vitale: echipamente care le-au dat medicilor posibilitatea de a salva și îngriji corespunzător viețile copiilor care vin pe lume cu diverse afecțiuni medicale complexe.

10 Ani de investiții în Viață, cu susținerea alergătorilor:

2016 – Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” – secția Neonatologie : debutul investițiilor prin donarea unui incubator de transport ( 000 euro );

– : achiziția unui ventilator de suport respirator vital pentru nou-născuți ( ); 2018 – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – secția Terapie Intensivă Neonatală : dotarea cu un incubator și două monitoare de funcții vitale ( 400 euro );

– : sprijin prin donarea unui ventilator neonatal performant ( ); 2021 – Spitalul Universitar de Urgență București – secția Neonatologie : a fost dotat cu un ventilator neonatal ( 000 euro );

– cu instrumentar specific și a cu sisteme moderne de monitorizare ( ); 2023 – Spitalul Universitar de Urgență București a fost dotat cu aparatură pentru monitorizarea nou-născutului, iar Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu ” a fost susținut cu echipamente specifice intervenției ORL ( peste 93.000 euro );

– : Renovarea Secției de Terapie Intensivă și a Blocului Operator ( ); 2025– Spitalul Universitar de Urgență București – secția Neonatologie: Cea mai recentă dotare cu echipamente de ultimă generație: 5 lămpi UV pentru purificarea aerului, 1 monitor AEEG neonatal, 1 sondă liniară hockey stick, 1 defibrilator complet (cu geantă și electrozi neonatali), 1 kit (1000 teste) pentru analizor hematologie, 35 de pătuțuri nou-născut (peste 111.120 euro).

Date de context:

Mortalitatea infantilă rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană: 6,6‰ , dublu față de media UE ( 3,5‰ ). Disparitățile sunt majore — 7,9‰ în mediul rural , comparativ cu 5,3‰ în urban .

În anul 2024 rata prematurității în Romania a fost de aproape 9%.

Accesul la servicii medicale este inegal: 1.050 de localitățise confruntă cu deficit de medici de familie, iar 175 nu au niciun punct de lucru medical. Deși aproape jumătate din populație locuiește în mediul rural, mai puțin de o treime dintre medicii de familie profesează la sat, unde un medic deservește de peste două ori mai mulți pacienți decât în mediul urban.

Susținători: Michelin, DP World, HCL Tech, BCR, Mediaposte Hit Mail, Douglas, Golin, PORR Construct, Lidl România, Nhood România, Linde Gaz, Libra Internet Bank.

Cei care doresc să sprijne eforturile de dotare a celor trei unități medicale o pot face pe site-ul Salvați Copiii, AICI: Salvați Copiii | Implică-te și ajută sistemul medical pentru copii

Pentru mai multe informații, persoana de contact: Ștefania Mircea, manager proiect, email: stefania.mircea@salvaticopiii.ro, tel: 0745 375 148.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:

De 36 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri și desfășoară în prezent programe în peste 100 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora.

Peste 4.522.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.