Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir – aleşi vicepreşedinţi ai Academiei Române

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 17:40

Academicienii Gabriela Marinoschi, Wilhelm Dancă şi Nicolae-Victor Zamfir au fost aleşi, miercuri, vicepreşedinţi ai Academiei Române, de Adunarea Generală a acestui for.

Potrivit Biroului de presă al Academiei Române, prestigiosul for a organizat, miercuri, alegeri pentru ocuparea celor patru funcţii de vicepreşedinte. Adunarea Generală întrunită în Aula Academiei Române a ales prin vot secret, cu un cvorum de 153 de membri prezenţi (titulari, corespondenţi şi de onoare), următorii trei vicepreşedinţi: acad. Gabriela Marinoschi – 114 voturi; acad. Wilhelm Dancă – 117 voturi şi acad. Nicolae-Victor Zamfir- 136 voturi.

Şase reputaţi academicieni au candidat pe cele patru locuri la alegerile pentru funcţia de vicepreşedinte, care vor avea loc miercuri: Nicolae-Victor Zamfir, Dumitru Murariu, vicepreşedinţi în funcţie ai Academiei, Ioan Dumitrache, actualul secretar general al Academiei, Victor Voicu, Gabriela Marinoschi şi Wilhelm Dancă.

‘Cei trei vicepreşedinţi au fost aleşi în primul tur de scrutin. Un post de vicepreşedinte a rămas vacant, întrucât niciunul dintre candidaţii rămaşi în cursă nu a întrunit numărul de voturi necesar în al doilea tur. Pentru ocuparea celui de-al patrulea loc de vicepreşedinte al Academiei Române se va organiza o nouă sesiune de alegeri, după un calendar care urmează a fi stabilit’, precizează sursa citată.

Mandatul vicepreşedinţilor, asemeni mandatului de preşedinte al Academiei Române, are o durată de patru ani, iar un membru titular poate deţine această funcţie de două ori.

Alcătuit din preşedinte, patru vicepreşedinţi şi un secretar general, Biroul Prezidiului este organul executiv care asigură coordonarea activităţii Academiei Române între întrunirile Prezidiului.

În actuala etapă nu au existat candidaturi pentru funcţia de secretar general.

Pe 7 aprilie, academicianul Marius Andruh a fost ales preşedinte al Academiei Române. El a întrunit, în cel de-al doilea tur de scrutin, 84 de voturi ‘pentru’ din cele 157 de voturi exprimate.

Academician Gabriela Marinoschi este licenţiată a Facultăţii de Matematică, Universitatea din Bucureşti (1979). A urmat apoi o specializare în mecanica fluidelor, iar în 1989 a obţinut titlul de doctor cu o teză referitoare la studiul propagării undelor în fluide.

Şi-a început cariera profesională ca matematician şi cercetător ştiinţific la Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din Bucureşti, între 1980-1990. În perioada 1981-1984 a fost cadru didactic al Facultăţii de Matematică, Universitatea din Bucureşti, şi al Universităţii Politehnica din Bucureşti. Începând cu anul 1991 a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Matematică Aplicată al Academiei Române, devenit în 2001 Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată ‘Gheorghe Mihoc-Caius Iacob’ al Academiei Române. Din anul 2020 este directorul acestui institut.

Începând cu 2004 este conducător de doctorat la şcoala doctorală a Academiei Române, iar din 2017 este membru în consiliul şcolii doctorale de matematică a Universităţii din Bucureşti. Tot în anul 2017 a fost aleasă membru corespondent al Academiei, devenind în 2022, membru titular al înaltului for. În prezent este preşedinta Fundaţiei Familiei Menachem H. Elias.

Acad. Gabriela Marinoschi a coordonat proiecte de cercetare internaţionale în colaborare cu specialişti din Germania şi Italia. A fost visiting professor la Universităţile din Bologna, Trento, Pavia, Bari, Fondazione ‘Bruno Kessler’, CIRM din Italia, Wuhan din China, cercetător la Forschungszentrum Julich, Germania; a fost bursier NATO la Universitatea din Atena, Grecia. Între anii 2001-2016 a fost secretar al Secţiei Române a Gesselschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik.

Pentru rezultatele activităţii sale a primit premiul ‘Spiru Haret’ al Academiei Române (1992) şi Distincţia culturală a Academiei (2002).

Academicianul Wilhelm Dancă, profesor de teologie şi filosofie, este membru al Academiei Române din anul 2013. Licenţiat al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi (1986) şi doctor în filosofie la Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma (1996), cu o teză despre Mircea Eliade, şi-a început cariera didactică la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

În perioada 2001-2011 a fost rector al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi, iar între anii 2012-2018, rector la Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti. Între 2012-2024, profesorul Dancă a fost ales decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din Bucureşti. Cariera didactică cuprinde implicarea în proiecte internaţionale şi colaborări ca visiting research professor la Universitatea Pontificală din Lateran, Roma, şi la Universitatea Catolică a Americii, Washington D.C.

Ca recunoaştere a prestigioasei activităţi profesionale, în anul 2008 a fost ales membru al Union Mondiale des Societes Catholiques de Philosophie (Canada) şi al Council for Research in Values and Philosophy din Washington, iar în anul 2024 a fost ales membru în Societatea Italiană de Istoria Religiilor şi în comitetul director al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Filosofie; în prezent este membru titular al Academiei Europene pentru Ştiinţe şi Arte din Salzburg, Austria. În anul 2020, Sanctitatea Sa Papa Francisc i-a conferit Crucea Pro Ecclesia et Pontefice.

Academicianul Nicolae-Victor Zamfir a absolvit Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti, în 1976, cu diplomă de merit. A fost cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară ‘Horia Hulubei’ (IFIN-HH) şi profesor-cercetător la Universitatea Yale, SUA.

Profesorul Nicolae-Victor Zamfir, membru al Academiei Române din anul 2006, este considerat unul dintre cei mai prestigioşi fizicieni români. Activitatea sa profesională a fost centrată pe studiul nucleului atomic. Cele peste 300 de lucrări ştiinţifice realizate au fost publicate în reviste de specialitate cotate internaţional (ISI), citate de peste 10.000 de ori. Cercetările sale acoperă o gamă largă, de la introducerea de noi metode şi instrumente în fizica nucleară experimentală, până la contribuţii la dezvoltarea modelelor de structură nucleară. Rezultatele obţinute au contribuit la descifrarea unor structuri intime ale materiei, demonstrând o nouă evoluţie a acesteia.

A fost directorul general al Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară ‘Horia Hulubei’ (2004-2020) şi a condus proiectul major de infrastructură de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI-NP), care a furnizat, în 2020, cel mai puternic fascicol laser din lume, de 2×10 PW.

Pentru realizările sale i-au fost acordate numeroase distincţii şi premii: Honorable Doctor al Institutului de Cercetări Nucleare de la Dubna, Fellow, European Physical Society, Premiul ‘D. Hurmuzescu’ al Academiei Române.

În cadrul Academiei Române a fost preşedinte al Secţiei de ştiinţe fizice între anii 2012-2020 şi vicepreşedinte al instituţiei în perioada 2022-2026. (Agerpres/ FOTO edupedu.ro)