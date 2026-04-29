Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal, obligaţi să meargă la consiliere psihologică

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 13:26

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal sunt obligaţi să meargă la consiliere psihologică.

Cei care nu participă la astfel de şedinţe, organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, vor fi sancţionaţi mult mai dur, potrivit unui proiect adoptat de Camera Deputaţilor.

Cătălin Purcaru: Documentul prevede că încălcarea obligaţiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. De asemenea, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului va institui cel puţin un serviciu specializat de tip rezidenţial de reconsiliere şi reintegrare socială a copilului care a comis o faptă penală şi nu răspunde în faţa legii. O altă modificare este faptul că minorul va participa la programe speciale de consiliere psihologică, fără acordul părinţilor, dacă instanţa nu dispune altfel.

Deputatul PNL Florin Roman, iniţiator al proiectului, spune că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a reduce cât mai mult fenomenul infracţional în rândul minorilor.

Florin Roman: Facem astăzi un pas important, răspundem nevoilor românilor care au reclamat indignare când văd astfel de situaţii pe reţele sociale şi cred că este un semn de normalitate ca statul român să aibă un răspuns la aceste episoade care, din păcate, au fost scăpate de sub control.

Deputatul AUR Alin Coleşa susţine proiectul, însă atrage atenţia că accentul trebuie pus pe educaţie.

Alin Coleşa: Această proliferare a violenţei şi faptul că instituţiile statului, învăţământul în sine asistă neputincios la acest proces, din cauza faptului că nu poate fi într-o competiţie reală pentru atenţia copiilor atunci când ei sunt conectaţi prin ecran la total altceva.

Actul normativ va fi transmis preşedintelui pentru promulgare. (Rador/ FOTO cjrae-iasi.ro)

MApN/Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România; mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Tulcea
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 07:49

MApN/Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România; mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Tulcea

Noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina au avut loc miercuri dimineaţă în localitatea Ismail, în...

MApN/Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România; mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Tulcea
Informare meteo: Răcire accentuată în toată țara: temperaturi cu până la 12 grade sub normal
Naţional miercuri, 29 aprilie 2026, 06:32

Informare meteo: Răcire accentuată în toată țara: temperaturi cu până la 12 grade sub normal

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 29 aprilie, ora 09:00 – 02 mai, ora 10:00 Fenomene vizate și zone afectate: conform...

Informare meteo: Răcire accentuată în toată țara: temperaturi cu până la 12 grade sub normal
(UPDATE) Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan va fi dezbătută şi votată pe 5 mai
Naţional marți, 28 aprilie 2026, 18:15

(UPDATE) Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan va fi dezbătută şi votată pe 5 mai

Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan va fi citită mâine în Parlament, iar dezbaterea şi votul secret sunt programate pentru marţi,...

(UPDATE) Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan va fi dezbătută şi votată pe 5 mai
O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România
Naţional marți, 28 aprilie 2026, 17:33

O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România

O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România, iar acoperirea vaccinală a scăzut la un nivel...

O treime din toate cazurile de rujeolă raportate în Europa se înregistrează în România
Naţional marți, 28 aprilie 2026, 14:14

Vrancea: Prefectul Marius Iorga şi-a înaintat demisia din funcţie

Prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga, a anunţat, marţi, că şi-a înaintat demisia din funcţie, invocând contextul administrativ şi...

Vrancea: Prefectul Marius Iorga şi-a înaintat demisia din funcţie
Naţional marți, 28 aprilie 2026, 11:25

Moţiunea de cenzură urmează să fie depusă astăzi la Parlament (surse)

Moţiunea de cenzură, iniţiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, urmează să fie depusă marţi, la...

Moţiunea de cenzură urmează să fie depusă astăzi la Parlament (surse)
Naţional marți, 28 aprilie 2026, 10:19

Vremea se răceşte în toată ţara, de miercuri; temperaturi cu până la 12 grade mai scăzute decât ar fi normal

Valorile termice vor fi în scădere în toată ţara, începând de miercuri, iar joi şi vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această...

Vremea se răceşte în toată ţara, de miercuri; temperaturi cu până la 12 grade mai scăzute decât ar fi normal
Naţional marți, 28 aprilie 2026, 07:56

Miting în Piaţa Victoriei organizat astăzi de Confederaţia Meridian împotriva măsurilor guvernamentale

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, marţi, un miting naţional de protest în Piaţa Victoriei, între orele 10:30 –...

Miting în Piaţa Victoriei organizat astăzi de Confederaţia Meridian împotriva măsurilor guvernamentale