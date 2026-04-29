Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal, obligaţi să meargă la consiliere psihologică

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 aprilie 2026, 13:26

Părinţii unui copil care comite o infracţiune şi nu răspunde penal sunt obligaţi să meargă la consiliere psihologică.

Cei care nu participă la astfel de şedinţe, organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, vor fi sancţionaţi mult mai dur, potrivit unui proiect adoptat de Camera Deputaţilor.

Cătălin Purcaru: Documentul prevede că încălcarea obligaţiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani. De asemenea, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului va institui cel puţin un serviciu specializat de tip rezidenţial de reconsiliere şi reintegrare socială a copilului care a comis o faptă penală şi nu răspunde în faţa legii. O altă modificare este faptul că minorul va participa la programe speciale de consiliere psihologică, fără acordul părinţilor, dacă instanţa nu dispune altfel.

Deputatul PNL Florin Roman, iniţiator al proiectului, spune că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a reduce cât mai mult fenomenul infracţional în rândul minorilor.

Florin Roman: Facem astăzi un pas important, răspundem nevoilor românilor care au reclamat indignare când văd astfel de situaţii pe reţele sociale şi cred că este un semn de normalitate ca statul român să aibă un răspuns la aceste episoade care, din păcate, au fost scăpate de sub control.

Deputatul AUR Alin Coleşa susţine proiectul, însă atrage atenţia că accentul trebuie pus pe educaţie.

Alin Coleşa: Această proliferare a violenţei şi faptul că instituţiile statului, învăţământul în sine asistă neputincios la acest proces, din cauza faptului că nu poate fi într-o competiţie reală pentru atenţia copiilor atunci când ei sunt conectaţi prin ecran la total altceva.

Actul normativ va fi transmis preşedintelui pentru promulgare. (Rador/ FOTO cjrae-iasi.ro)