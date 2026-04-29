Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 1-7 mai 2026

Publicat de Andreea Drilea, 29 aprilie 2026, 12:13





În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional. Programul include atât producții europene, cât și filme apreciate în marile festivaluri de cinema.

Vineri, 1 mai 2026

18:00 – Sora cea mică / La petite dernière (regia Hafsia Herzi) – PREMIERĂ – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

20:00 – Diavolul se îmbracă de la Prada 2 / The Devil Wears Prada 2 (regia David Frankel) – PREMIERĂ – AP 12

Sâmbătă, 2 mai 2026

11:00 – Super Mario Galaxia: Filmul / The Super Mario Galaxy Movie (regia Aaron Horvath, Michael Jelenic) – PREMIERĂ – 3D/Dublat – AG

13:00 – Heidi – legenda râsului din Alpi / Heidi – Rescue of the Lynx (regia Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz) – 2D/Dublat – AG

15:00 – Drama / The Drama (regia Kristoffer Borgli) – PREMIERĂ – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

17:00 – Diavolul se îmbracă de la Prada 2 / The Devil Wears Prada 2 (regia David Frankel) – AP 12

19:30 – Grațierea / La grazia (regia Paolo Sorrentino) – AP 12

Duminică, 3 mai 2026

11:00 – Raliul de la Paris la Piramide / Rally – From Paris to the Pyramids (regia Rasmus A. Sivertsen) – PREMIERĂ – 2D/Dublat – AG

13:00 – Super Mario Galaxia: Filmul / The Super Mario Galaxy Movie (regia Aaron Horvath, Michael Jelenic) – 3D/Dublat – AG

15:00 – Hamnet / Hamnet (regia Chloé Zhao) – AP 12

17:30 – Diavolul se îmbracă de la Prada 2 / The Devil Wears Prada 2 (regia David Frankel) – AP 12

20:00 – Michael / Michael (regia Antoine Fuqua) – AG

Miercuri, 6 mai 2026

18:00 – Caravaggio / Caravaggio (regia David Bickerstaff, Phil Grabsky) – Proiecție în cadrul

proiectului Aici, Documentarul de Artă – AG

20:00 – Sandra – Tremurătoarele stele ale Ursei / Vaghe stelle dell’Orsa (regia Luchino Visconti) – Proiecție în cadrul Il Cinema Ritrovato on Tour – AP 12

Joi, 7 mai 2026

18:00 – Drama / The Drama (regia Kristoffer Borgli) – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

20:00 – Hotarul (regia Ion Borș, Ruslan Moroșan) – AP 12

Preț bilet normal: 25 lei

Preț bilet 3D: 25 lei (ochelarii incluși)

