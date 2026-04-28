Iași: Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră (4 – 7 mai)
Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 14:46
Între 4 și 7 mai 2026, Filarmonica Moldova Iași propune o nouă ediție a Festivalului Internațional al Muzicii de Cameră, desfășurată în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu. Timp de patru seri, festivalul aduce în prim-plan formule camerale diverse – duo, trio, cvartet și cvintet – și un repertoriu care traversează clasicismul, romantismul și secolul XX.
În cele peste opt decenii de existență, Filarmonica Moldova a găzduit numeroase ansambluri camerale – instrumentale, vocale și vocal-instrumentale și a desfășurat o bogată activitate artistică de gen, paralelă cu cea simfonică și vocal-simfonică.
Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră este o extindere a Festivalului Internațional de Cvartet desfășurat anterior la Iași și reprezintă o inițiativă de mare succes în viața artistică națională și internațională, lansată în anul 2014 de maestrul Bujor Prelipcean, director general al Filarmonicii și, totodată, vioara întâi a Cvartetului Voces. De la prima ediție și până în prezent, evenimentul a evoluat spectaculos, devenind un reper pe harta culturală a României.
Programul ediției 2026 aduce în prim-plan nume sonore ale muzicii de cameră, într-o selecție rafinată de lucrări clasice și moderne:
Luni, 04 mai 2026, ora 19:00
CONCERT CAMERAL
Cristian PINTILIE, vioară
Mihai UNGUREANU, pian
În program:
• Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata în si bemol major KV 378
• Ludwig van Beethoven – Sonata nr.5 op.24, a Primăverii
• César Franck – Sonata în la major
Marți, 05 mai 2026, ora 19:00
CONCERT CAMERAL
Membri ai Cvartetului Ad Libitum
Șerban MEREUȚĂ – vioară
Doru COSTĂCHESCU – violă
Filip PAPA – violoncel
și ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU – flaut
În program:
• Joseph Haydn – Trio londonez nr. 2 pentru flaut, vioară, violoncel, în sol major, HOB IV:2
• Joseph Haydn – Cvartetul op. 1 nr.3 în re major HOB III:3 (versiune cu flaut)
• Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartetul cu flaut în re major, KV 285
Miercuri, 06 mai 2026, ora 19:00
CONCERT CAMERAL
Dan ARHIRE – chitară
Vlad HRUBARU – vioară
În program:
Eric Satie – Gnossienne nr. 1
Joaquin Rodrigo (Ar. Dan Arhire) – Rumaniana
Niccolo Paganini – Sonata Concertata în la major, op. 61
Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras nr. 5
Egberto Gismonti – Água e Vinho
Astor Piazzolla – Histoire du Tango
Joi, 07 mai 2026, ora 19:00
CONCERT CAMERAL
Cvartetul Ad Libitum
Remus AZOIȚEI – vioară
Șerban MEREUȚĂ – vioară
Doru COSTĂCHESCU – violă
Filip PAPA – violoncel
și ANDREI LICAREȚ – pian
În program:
Joseph Haydn – Cvartetul op. 3 nr. 5 în fa major
Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartetul în si bemol major, KV 458, Vânătoarea
Robert Schumann – Cvintetul cu pian în mi bemol major, op. 44
Biletele pentru toate manifestările, pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29.