Iași: Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră (4 – 7 mai)

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 14:46

Între 4 și 7 mai 2026, Filarmonica Moldova Iași propune o nouă ediție a Festivalului Internațional al Muzicii de Cameră, desfășurată în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu. Timp de patru seri, festivalul aduce în prim-plan formule camerale diverse – duo, trio, cvartet și cvintet – și un repertoriu care traversează clasicismul, romantismul și secolul XX.

În cele peste opt decenii de existență, Filarmonica Moldova a găzduit numeroase ansambluri camerale – instrumentale, vocale și vocal-instrumentale și a desfășurat o bogată activitate artistică de gen, paralelă cu cea simfonică și vocal-simfonică.

Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră este o extindere a Festivalului Internațional de Cvartet desfășurat anterior la Iași și reprezintă o inițiativă de mare succes în viața artistică națională și internațională, lansată în anul 2014 de maestrul Bujor Prelipcean, director general al Filarmonicii și, totodată, vioara întâi a Cvartetului Voces. De la prima ediție și până în prezent, evenimentul a evoluat spectaculos, devenind un reper pe harta culturală a României.

Programul ediției 2026 aduce în prim-plan nume sonore ale muzicii de cameră, într-o selecție rafinată de lucrări clasice și moderne:

Luni, 04 mai 2026, ora 19:00

CONCERT CAMERAL

Cristian PINTILIE, vioară

Mihai UNGUREANU, pian

În program:

• Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata în si bemol major KV 378

• Ludwig van Beethoven – Sonata nr.5 op.24, a Primăverii

• César Franck – Sonata în la major

Marți, 05 mai 2026, ora 19:00

CONCERT CAMERAL

Membri ai Cvartetului Ad Libitum

Șerban MEREUȚĂ – vioară

Doru COSTĂCHESCU – violă

Filip PAPA – violoncel

și ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU – flaut

În program:

• Joseph Haydn – Trio londonez nr. 2 pentru flaut, vioară, violoncel, în sol major, HOB IV:2

• Joseph Haydn – Cvartetul op. 1 nr.3 în re major HOB III:3 (versiune cu flaut)

• Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartetul cu flaut în re major, KV 285

Miercuri, 06 mai 2026, ora 19:00

CONCERT CAMERAL

Dan ARHIRE – chitară

Vlad HRUBARU – vioară

În program:

Eric Satie – Gnossienne nr. 1

Joaquin Rodrigo (Ar. Dan Arhire) – Rumaniana

Niccolo Paganini – Sonata Concertata în la major, op. 61

Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras nr. 5

Egberto Gismonti – Água e Vinho

Astor Piazzolla – Histoire du Tango

Joi, 07 mai 2026, ora 19:00

CONCERT CAMERAL

Cvartetul Ad Libitum

Remus AZOIȚEI – vioară

Șerban MEREUȚĂ – vioară

Doru COSTĂCHESCU – violă

Filip PAPA – violoncel

și ANDREI LICAREȚ – pian

În program:

Joseph Haydn – Cvartetul op. 3 nr. 5 în fa major

Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartetul în si bemol major, KV 458, Vânătoarea

Robert Schumann – Cvintetul cu pian în mi bemol major, op. 44

Biletele pentru toate manifestările, pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29.