Moţiunea de cenzură iniţiată de grupurile parlamentare PSD, AUR şi PACE – Întâi România a fost depusă la Parlament

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 15:59

Moţiunea de cenzură iniţiată de grupurile parlamentare PSD, AUR şi PACE – Întâi România a fost depusă astăzi la Parlament.

Moţiunea a fost semnată de 253 de parlamentari, a precizat liderul AUR, George Simion.

‘Din 6 decembrie 2024 până acum, România nu mai este o democraţie consolidată. Practici nedemocratice au avut loc şi aş considera şi ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore – dorinţa unora şi altora de a-şi menţine nedemocratic guvernul. Sunt interese majore, sunt miliarde de euro pe care România le semnează prin primul ministru şi prin miniştrii săi şi înţelegem de ce există această grijă. Dar, aşa cum am arătat de nenumărate ori, noi ne poziţionăm în spatele poporului român şi nu ne lăsăm intimidaţi de unii care decid arbitrar cine poate să guverneze în România şi cine nu’, a declarat Simion la Parlament.

Potrivit acestuia, ‘România este condusă de partide politice, nu de organizaţii non-guvernamentale’ şi a transmis un mesaj de încredere către români.

‘Sau cel puţin asta era regula când am citit ultima oară Constituţia României. Vreau să transmit tuturor românilor să aibă încredere în ei şi în puterea poporului român de a trece peste orice criză. Totodată, vreau să arăt falsitatea unora şi altora care pretind că noi am făcut o coaliţie de guvernare cu PSD. Noi semnăm astăzi (…) o procedură parlamentară. Sperăm să nu fim arestaţi pentru lucrul ăsta şi sperăm să înţeleagă toată lumea că AUR, faţă de mulţi alţii, respectă democraţia’, a transmis Simion.

Liderul AUR a afirmat că există o majoritate parlamentară care doreşte schimbarea Guvernului şi a menţionat că semnăturile sunt de la grupurile parlamentare POT, PACE, ‘Uniţi pentru România’, parlamentari deputaţi şi senatori neafiliaţi.

‘Există clar o majoritate a parlamentarilor care vor ca acest guvern să plece acasă. Apelul meu către Ilie Bolojan este să înceteze prin filialele PNL să se agaţe de scaun, să nu semneze în perioada asta nici un contract, nici de armament, nici de energie, să nu angajeze ţara, chiar dacă beneficiază încă până pe 5 mai, când se va vota moţiunea, de puteri depline. Fiecare leuţ cheltuit va fi controlat şi orice funcţionar public din ţara noastră care îşi pune semnătura pe astfel de contracte care nu dau dovadă de transparenţă şi pot fi bănuite de corupţie va fi tras la răspundere. Aşa că fac un apel la funcţionarii publici, la toate instituţiile, să aibă răbdare să ajungă la putere un guvern cu drepturi depline, un guvern care să se bucure de o voinţă a majorităţii românilor. România trebuie să redevină un stat democratic, în ciuda faptului că suntem un stat unde alegerile au fost anulate’, a subliniat Simion.

El a mai făcut un apel către cei care ‘vântură coaliţii’, arătând că AUR nu face o alianţă.

‘Mai fac un apel la toţi cei care vântură coaliţii AUR-PSD sau alianţe AUR-PSD să nu tot încerce să vină cu această variantă pentru a păcăli românii. Nu suntem în nicio alianţă, nu suntem în nicio coaliţie cu PSD, avem puncte comune şi voturi comune şi iniţiative comune câteodată cu PSDl, cu PNL, câteodată cu USR-ul. Aşa se întâmplă într-o democraţie pe subiectul de 300 de parlamentari, ieri în Biroul permanent am avut aceeaşi iniţiativă şi acelaşi vot cu cei de la USR. Este o alegere a românilor care au votat în 2009 să aibă 300 de parlamentari. Noi ne vom urmări agenda noastră şi, aşa cum bine ştiţi, din prima zi de opoziţie cu această coaliţie şi acest guvern Ilie Bolojan noi am depus moţiuni de cenzură. Aşa că nu ne este ruşine pentru că n-am făcut nimic ruşinos. Ruşinea ar trebui să le fie celor care în aceste zile, sub pretextul pro-europenismului, se gândesc dacă să dea banii de armament către Franţa sau către Germania. Repet, sunt miliarde de euro. La fel ar trebui să le fie ruşine celor care vor să vândă acţiunile Hidroelectrica, Romgaz şi altor companii de interes strategic, netransparent către fonduri din străinătate’, a spus liderul AUR. (Agerpres/ FOTO romania-actualitati.ro)