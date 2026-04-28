Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Iași, mobilizat la Țuțora pentru monitorizarea calității aerului

Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Iași, mobilizat la Țuțora pentru monitorizarea calității aerului

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 15:00

În completarea acțiunilor de monitorizare a calității aerului desfășurate în urma incendiului izbucnit la depozitul de deșeuri Țuțora, Direcția Județeană de Mediu Iași a instalat autolaboratorul la sediul Primăriei Țuțora, în data de 27.04.2026, orele 16.00. Măsura a fost luată în contextul prelungirii și dificultății intervenției pentru lichidarea focarelor, precum și al modificării condițiilor meteorologice, ce favorizează acumularea la sursă a poluanților rezultați din arderea deșeurilor.

În aceste condiții, monitorizarea incendiului se realizează în prezent prin intermediul stațiilor IS-5 Tomești, IS-6 Bosia-Ungheni și IS-4 Aroneanu (cele mai apropiate de depozitul Țuțora), precum și cu ajutorul autolaboratorului amplasat în curtea Primăriei Țuțora. În ultimele 24 de ore, pe fondul scăderii vitezei vântului, al schimbării direcției acestuia către Aroneanu și al instalării fenomenului de inversiune termică, în anumite intervale de timp s-au înregistrat creșteri ale valorilor orare la indicatorii particule în suspensie PM10 și PM2,5 în stațiile IS-4 Aroneanu și IS-5 Tomești, fără a fi depășite valorile limită admise de legislația în vigoare.

Autolaboratorul de monitorizare a calității aerului a fost relocat din cartierul Mircea cel Bătrân în curtea Primăriei Țuțora, ceea ce a determinat scurtarea cu trei zile a campaniei ce se desfășura în zona respectivă. Acesta va rămâne la Țuțora pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea monitorizării atât a evoluției incendiului, cât și a etapei post-incendiu.

Autolaboratorul permite efectuarea de determinări suplimentare, în timp real, direct în zona afectată, completând astfel datele furnizate de stațiile fixe din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului. Această abordare integrată asigură o evaluare mai precisă a evoluției calității aerului și a eventualelor riscuri pentru sănătatea populației.

Direcția Județeană de Mediu Iași continuă monitorizarea permanentă a situației și va informa prompt cetățenii în cazul în care vor fi înregistrate modificări semnificative ale parametrilor de calitate a aerului. (Comunicat Direcția Județeană de Mediu Iași)

