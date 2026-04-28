Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași a înființat prima Asociație Sportivă Universitară din România

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 14:26

Începând cu 24 aprilie 2026, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din IașiUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) are o nouă structură dedicată dezvoltării și promovării sportului, Asociația Sportivă Universitară „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, prima asociație de acest fel înființată în România.

Noua entitate este înregistrată în evidențele Federației Sportului Școlar și Universitar (FSSU) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, dobândind astfel statutul de structură sportivă universitară recunoscută la nivel național.

Asociația Sportivă Universitară „Alexandru Ioan Cuza din Iași este construită în jurul comunității pe care o servește, iar principalii săi beneficiari sunt elevii Liceului Universității și studenții celor 15 facultăți ale UAIC. Misiunea sa este să facă din sport o prezență constantă în parcursul fiecăruia, un spațiu de dezvoltare personală la fel de valoros ca sala de curs sau laboratorul de cercetare.

Studenții UAIC au dovedit, an după an, că vocația pentru performanță depășește granițele sălii de curs.

De la medaliile obținute la Campionatul Național Universitar de Atletism din 2024, unde delegația Universității a câștigat o medalie de aur, trei de argint și una de bronz, până la rezultatele de la Campionatul Național Universitar de Șah din 2025 și, mai recent, cele trei titluri de campion național la șah și medaliile obținute de studenții UAIC la Campionatul Național Universitar de Judo din primele luni ale anului 2026, tabloul competițional al ultimilor ani conturează o tradiție solidă, care merită un cadru pe măsură. Astfel, Asociația își propune să acorde sprijin concret pentru participarea la competiții naționale și internaționale, astfel încât niciun student talentat să nu fie nevoit să aleagă între performanța sportivă și cea academică.

Un element esențial al misiunii Asociației Sportive Universitare „Alexandru Ioan Cuza din Iași îl reprezintă recunoașterea și recompensarea performanței. Prin acordarea de premii pentru rezultate competiționale, burse sportive și alte forme de sprijin material, Asociația își propune să creeze un mediu în care implicarea în sport să fie încurajată, dar și susținută concret. Acest sistem de motivare se adresează deopotrivă elevilor și studenților UAIC, cu scopul de a face din performanța sportivă un parcurs sustenabil și accesibil oricărui tânăr care are dorința de a excela și în plan sportiv.

Totodată, Asociația își propune să construiască punți reale între mediul universitar și cel al sportului profesionist. Prin facilitarea colaborării elevilor și studenților cu cluburi sportive profesioniste, se urmărește crearea unor oportunități concrete, oferind tinerilor talentați accesul la un ecosistem competițional mai larg decât cel academic. Aceste parteneriate nu reprezintă doar o oportunitate pentru a obține performanță, ci și o modalitate prin care sportul universitar ieșean se conectează la standardele și exigențele cluburilor sportive profesioniste, contribuind la formarea unor sportivi capabili să evolueze cu succes în orice mediu competițional.

Portofoliul de discipline sportive reflectă diversitatea și dinamismul activităților, incluzând toate ramurile sportive recunoscute în România, de la atletism, baschet, handbal, fotbal, volei și natație până la arte marțiale, culturism și fitness, sporturi tehnico- aplicative, precum și discipline moderne și emergente.

Pornind de la excelența sportivă și formarea academică ca valori fondatoare, Asociația Sportivă Universitară „Alexandru Ioan Cuza" din Iași își propune să devină un reper al sportului universitar românesc, consolidând profilul public al UAIC ca instituție activă și responsabilă față de comunitatea sa.