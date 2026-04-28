Vrancea: Prefectul Marius Iorga şi-a înaintat demisia din funcţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 aprilie 2026, 14:14 / actualizat: 28 aprilie 2026, 15:16

Prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga, a anunţat, marţi, că şi-a înaintat demisia din funcţie, invocând contextul administrativ şi politic actual.

‘În contextul actual administrativ şi politic, astăzi, 28.04.2026, am luat decizia de a-mi înainta demisia din funcţia de prefect al judeţului Vrancea’, a transmis prefectul, într-un comunicat de presă.

Susţinut de PSD pentru ocuparea funcţiei, Marius Iorga a precizat că, pe durata mandatului, şi-a exercitat atribuţiile cu respect faţă de lege şi faţă de instituţiile statului.

‘Pe întreaga durată a mandatului meu, am exercitat această demnitate publică cu deplin respect faţă de Constituţia României, faţă de legile ţării şi faţă de obligaţiile care decurg din funcţia de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Mi-am îndeplinit atribuţiile cu bună credinţă, echilibru, cinste şi onoare, în spiritul şi litera legii, având permanent în vedere interesul public, stabilitatea instituţională şi respectul datorat cetăţenilor judeţului Vrancea’, a arătat acesta.

Prefectul demisionar a subliniat că decizia sa are legătură cu modul în care consideră că trebuie exercitată funcţia.

‘Consider că funcţia de prefect trebuie exercitată cu autoritate legală, decenţă instituţională şi responsabilitate, nu sub presiunea unor conjuncturi politice şi nici în logica unor decizii care slăbesc demnitatea acestei funcţii, de aceea am ales să îmi închei mandatul prin demisie, cu onoare şi responsabilitate, nu să aştept o măsură care nu ţine de modul în care mi-am exercitat atribuţiile’, a explicat Iorga.

El a adăugat că părăseşte funcţia ‘cu conştiinţa împăcată’ şi a mulţumit colaboratorilor şi cetăţenilor judeţului pentru sprijinul acordat pe parcursul mandatului.

Marius Iorga a fost numit prefect în aprilie 2024, înlocuindu-l în funcţie pe actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, social democratul Nicuşor Halici. (Agerpres/ FOTO AI)