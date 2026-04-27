Guvern: Ştefan Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului

Publicat de Andreea Drilea, 27 aprilie 2026, 10:50

Ştefan-Radu Oprea şi-a depus luni demisia din funcţia de secretar general al Guvernului.

El va fi înlocuit de Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct, reiese dintr-un comunicat transmis, luni, de Guvern.

‘Domnul Ştefan-Radu Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului astăzi, 27 aprilie 2026. Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct, a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru’, transmite sursa citată.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joia trecută, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras din Executivul condus de premierul Ilie Bolojan. AGERPRES