Prima pagină » Știri » Prim plan » Sindicatele din educaţie critică proiectul noii legi a salarizării unitare

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 09:20

Federaţiile Sindicale din Educaţie FSLI şi Spiru Haret consideră că varianta de proiect a noii legi a salarizării unitare reprezintă o încălcare flagrantă a angajamentelor asumate de executiv.

Potrivit acestora, proiectul ignoră prevederile legii din 2023, care stabileşte că baza de calcul pentru salarizarea din sistem este raportată la salariul mediu brut pe economie pentru profesorul debutant. În schimb, guvernul propune că salariul maxim al unui profesor din învăţământul preuniversitar să nu atingă coeficientul 3 pe o scară de la 1 la 8, ignorând ceea ce s-a agreat acum doi ani, ca salariul maxim al unui profesor să fie egal cu cel al medicul specialist.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că noua lege nu va duce la scăderea veniturilor, unele urmând să crească progresiv pentru a se ajunge la echitate între salariaţii bugetari. Şeful guvernului a precizat că legea trebuie să fie votată în luna august în Parlament, pentru ca România să nu piardă fonduri europene de 700 de milioane de euro prevăzute în PNRR.  (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

