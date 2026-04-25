Fragmente de dronă au căzut în judeţul Galaţi după noi atacuri ale forţelor ruse în Ucraina. Două avioane NATO de la Feteşti au fost ridicate de urgenţă

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 aprilie 2026, 07:25

Noi atacuri cu drone ale forţelor ruse au avut loc noaptea trecută în Ucraina, la graniţa cu România.

În judeţul Galaţi au căzut fragmente de dronă, iar un mesaj de alertă a fost emis pentru localităţi din judeţul Tulcea. Două avioane NATO de la Feteşti au fost ridicate de urgenţă.

Radarele Ministerului Apărării Naţionale au detectat ţinte aeriene în apropierea spaţiului românesc, iar două aeronave ale Forţelor Aeriene britanice au decolat de la Baza 86 Feteşti pentru misiuni de supraveghere.

Populaţia din localităţile tulcene Grindu şi Isaccea a fost alertată prin mesaj RO-ALERT, în timp ce mai multe explozii au fost raportate în zona oraşului ucrainean Reni.

La Galaţi, un obiect căzut în zona bariera Traian fără a provocat victime.

Echipele de intervenţie au confirmat că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate.

Zona respectivă este strict securizată de poliţia română şi de militari din MApN. Ministerul Apărării Naţionale condamnă într-un comunicat acţiunile Federaţiei Ruse, calificându-le drept o provocare la adresa securităţii NATO şi a normelor internaţionale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)